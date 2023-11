Mauricio Medina reaparece en televisión y confirma amputación: «Fue terrible tomar la determinación»

A fines de octubre les contamos que Mauricio Medina estaba en un delicado estado de salud, luego de que se conociera que sufrió una descompensación diabética durante un viaje a Perú, lo que lo dejó por algunos días en un coma inducido al llegar a nuestro país.

Tras esto, es que la hija del ‘Indio’, se encargó de actualizar sobre el estado en el que se encontraba al humorista, señalando en un inicio que «el escenario sigue siendo complejo. Mi papá tuvo una evolución positiva, pero la verdad ha sido una evolución demasiado lenta según los doctores».

Pero ya pasado casi un mes de la noticia, es que Mauricio Medina reapareció en televisión, conversando con Julio César Rodríguez, donde se refirió a su descompensación, además de confirmar que sufrió la amputación de su pie.

Mauricio Medina y la amputación de su pie

En primer lugar, el comediante afirmó que en Lima no lo dejaron volar de vuelta a Chile. «Yo tenía una herida en el pie y me exigieron un papel médico. El tema es que no me lo pude conseguir, no había quien me atendiera, y tuve que venirme a Chile como sea. Como me alcanzaba la plata para venirme a Tacna (en bus), viajé».

«Fue horrible el viaje, con fiebre e incomodidad. Cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Eso es lo que me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal», continuó Mauricio Medina en Contigo en la Mañana.

Además de señalar que «cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso… eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie».

«Cuando te duermen, no hay dolor, pero te despiertes y te ves el resultado de esto y es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, en el alma. Es como haber perdido a un familiar. Fue todo de espanto», cerró el ex Dinamita Show.