«La vieja más tóxica del reality»: Las reacciones que dejó Pincoya al no querer participar en radio de Gran Hermano

Hace unos días, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, armó el gran escándalo en medio de la radio Gran Hermano, luego de que acusara sentirse excluida de la actividad, mientras se elegían a los participantes que debían participar de esta.

«Todos queríamos participar. Encuentro que no solamente la gente que habla bonito tiene que estar, porque igual debería haber gente como uno del sur, porque yo represento a la dueña de casa», señaló en su momento la oriunda de Chiloé.

Es en este contexto que se volvió a repetir la radio Gran Hermano, pero ahora la propia Pincoya no quiso participar, lanzando un particular comentario en tono burlesco, mientras Sebastián Ramírez leía las instrucciones.

«Antes de comenzar deberán elegir el rol que desempeña cada uno, un conductor o conductora y cinco panelistas. Los participantes que no hayan sido elegidos para formar parte del programa deberán escuchar y estar atentos en el living como público presencial», leyó el líder de la semana.

Junto con agregar que «advertencia, para este episodio las personas que deben ser parte del staff como conductor y panelistas deben ser Jennifer, Sebastián, Jorge, Skar, Francisco y Fernando».

En ese momento es que Pincoya lanzó una risotada y afirmó que no formaría parte de la actividad. «Ja-ja no participaré… Me dejaron como las hue…». De esta forma es que, terminaron participando Jorge Aldoney, Constanza Capelli, Skarlteth Labra, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano y Scarlette Gálvez.

Solo críticas para Pincoya

Como se podía esperar, los usuarios de redes sociales no dudaron en comentar este particular momento de la chilota, afirmando que ya estaban aburridos de que siempre intentara ser el centro de atención en todo.

«Deberían sancionarla por no respetar las instrucciones»; «La única que pierde es ella y que siga con su show barato»; «Gracias por no participar!!!!! Nadie te soporta»; «Que se vaya entonces si no quiere hacer nada! Puro me da rabia verla»; «tenemos que sacarla, está dejando mal a Chiloé»; «vieja qla por la chucha, no hay como darle en el gusto»; «nos engañó esa señora siempre fue envidiosa y soberbia» y «Está es la verdadera imagen por eso caía tan mal al principio gracias a Cony está se le limpio la imagen ahora es la vieja más tóxica del reality» escribieron.