Hija menor de Carolina Arregui debuta con su propio programa: «Con mi mamá siempre vamos a ser distintas»

Con tan solo 23 años, María Jesús Sothers, la hija menor de Carolina Arregui, hará su debut en la animación, de la mano de REC TV, con el nuevo programa ‘Vitrina sin tiempo’, que se estrena este 24 de noviembre y que irá cada viernes a las 20:00 horas.

La invitación del proyecto será a conectar con el ayer y el hoy en un recorrido por temas que unen generaciones y que actualmente están de vuelta. Porque todo es cíclico, y a pesar de la era digital, todas las modas regresan, como la ropa reciclada, la fotografía análoga y el boom del vinilo, entre otros. De esta manera, Sothers recorrerá variadas locaciones dedicadas a cada temática y conocerá fabricantes, creadores y personas expertas que entregarán una valiosa información de cómo funcionaba todo antes y cómo se inició cada tendencia. Asimismo, al final de cada capítulo habrá un espacio en que la gente compartirá sus experiencias a través de redes sociales.

«‘Vitrina sin tiempo’ es un viaje que unirá generaciones, porque los invitamos a conocer todos esos temas retros que hoy están de vuelta a través de su historia. Son tendencias en moda, estilos de vida y gustos musicales, entre otros tipos de cosas…. temas que nos harán viajar al pasado y que nos permitirán entender el presente también», adelanta María Jesús Sothers.

María Jesús Sothers y el apoyo de Carolina Arregui

Sobre su debut en la animación, la joven afirma que «ha sido súper entretenido. Estar debutando como animadora, con este programa y en este contexto, es decir, en el mismo canal en donde mi madre se formó profesionalmente, es algo que me enorgullece».

Junto con agregar que «a mí me llena de emoción todo lo que estoy viviendo, porque así como REC une el pasado con el presente, eso es lo que a mí también me está pasando ahora en mi vida. Yo recuerdo mi pasado de chiquitita en los pasillos del canal acompañando a mi mamá mientras grababa teleseries, de estar en el lugar donde se crió mi mamá profesionalmente, y ahora yo estoy aquí trabajando, entonces me siento tremendamente afortunada».

Mientras sobre el hecho de ser hija de Carolina Arregui, revela: «Con mi mamá siempre vamos a ser distintas, ella es una persona demasiado bondadosa y generosa, y sí me da tips, pero me deja fluir como yo soy, porque somos completamente diferentes. Mi mamá es una fortuna y nunca me ha dicho ‘tienes que hacer las cosas de cierta manera’, sino que me ha motivado a ser yo, a explorar en el mundo y a dejar fluir con este gran equipo con el que estamos trabajando en el 13 y que me ha dado muchas herramientas para hacer el programa», agregando que «lo importante es ser uno mismo, espontáneo y buena persona, así la vida te podrá llevar lejos».