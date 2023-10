«Faltó que le hicieran un altar»: Hacen bolsa a Sebastián Ramírez por reflexión en Gran Hermano

Los últimos días, Sebastián Ramírez se llenó de críticas dentro de Gran Hermano Chile, esto a raíz de que su constante hostigamiento a las mujeres de la casa, además de los comentarios homofóbicos, que le costaron cientos de denuncias en el CNTV y ser enviado a placa directa como sanción.

Es en este contexto que durante el capítulo de este domingo, donde se vivió la eliminación de Raimundo, el chico reality se convirtió en el tercer salvado de la noche, momento en el que aprovechó de hacer un mea culpa de su paso por el programa.

«Acá yo no soy un personaje, solo tengo 37 años y acá yo vuelvo a ser un niño. Yo le digo a los chiquillos, aprovechen estas oportunidades de realities», comenzó señalando Sebastián Ramírez.

Siguiendo por esta línea, agregó que «cuando me llega esta oportunidad, la disfruto al máximo, vuelvo a tener 15 años… qué rico tirar sustancias, qué rico tirar agua, qué rico bromear, qué rico ser un niño, tener 20, 18 años (…) les digo acá a los cabros, estas son oportunidades que se aprovechan. Volver a tener 20 es la raja, por cuatro meses… es algo que yo disfruto mucho».

La reflexión de su paso por el reality

Por otro lado, Sebastián Ramírez aprovechó de dedicarles algunas palabras a sus compañeros de encierro, partiendo por Bambino. «Cuando lo veo más cabro que yo, un poco perdido en el sistema, hay que darle un empujón. Por eso ayer en la cena le dije ‘no lo crucifiquen por una cosa que pasó, que lo funaron por una estupidez’. Todos hablamos estupideces en televisión, algunas veces se nos salen cosas, a mí se me han salido varias, pero no es para llegar y matar a una persona».

«Acá se pueden ir muchas cosas de contexto, la gente las malinterpreta súper mal, yo jamás voy a jugar sucio con un cabro que tiene diez años, doce menos que yo. A la Cony la voy a tirar pa’ arriba, algunas veces me saca los choros del canasto, pero jamás voy a estar con la mala intención… jamás voy a jugar sucio, tratar de dejar mal a un cabro que primera vez que está en esto. Yo juego limpio, me divierto… sé que soy chupete de fierro, pero jamás voy a estar con la mala intención. La gente sabe afuera que yo siempre hablo con la verdad» cerró.

Redes sociales destrozan a Sebastián Ramírez

Eso sí, al parecer, las redes sociales no creyeron mucho en el discurso que se mandó Sebastián Ramírez, pues de inmediato partieron a descuerarlo y asegurar que se trataba solo de un lavado de imagen, por la gran cantidad de críticas que ha recibido.

«Que lata, no me interesa escuchar al Sebastián, ni menos los consejos de él. Porque no es un ejemplo para NADIE. No ve a su hija, estuvo preso, maltrató físicamente a mujeres/hombres. Y psicológicamente. Así que no te compro tu buena persona»; «Faltó que le hicieran un altar al papito corazón»; «Estoy muriendo de cringe con este lavado de imagen, no wn no eres un niño»; «lavado de imagen, no le creemos nada»; «No le compro nada, al Papito corazón»; «quién te cree, fuera el maltratador» y «Menos con la hija», es parte de lo que escribieron.