«Ese nivel de psicopatía»: Yamila Reyna arremete con todo contra Sebastián Ramírez tras su salvación en Gran Hermano

Este domingo en la noche se vivió una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano Chile, donde Alessia Traverso terminó como la última participante en dejar la casa. Situación que sorprendió a los seguidores del reality, pues la mayoría esperaba que Sebastián Ramírez abandonara el encierro.

Pero lo que sin duda llamó más la atención, es que el chico reality se convirtió en el segundo salvado, luego de Francisco Arenas, indignando al público del programa.

Hay que recordar que en las últimas semanas, Sebastián Ramírez se ganó el odio de las redes sociales, luego de que comenzara a burlarse de las participantes mujeres y las acosara al punto del cansancio. Es más, la propia iCata reveló en una transmisión en vivo que su renuncia se debió en parte por el hostigamiento que recibió del sujeto de 37 años.

Es en este contexto que los usuarios de redes sociales, no dudaron en lanzarse con todo, no solo en contra del jugador, sino que también contra Gran Hermano, por protegerlo de todas las situaciones que han revelado sus compañeras y que muchas veces no se ven al aire.

Y una que no dudó en salir a reclamar con todo es Yamila Reyna, quien se lanzó sin filtro a través de sus historias de Instagram, dedicándole unas duras palabras a Sebastián Ramírez y a los que lo defienden, esperando que siga en el reality.

Yamila Reyna arremete contra Sebastián Ramírez

Para comenzar, la argentina escribió que «me parece preocupante que un personaje como este sea elegido por un grupo de nuestra sociedad. Alguien con ese nivel de psicopatía, violencia y agresividad».

Siguiendo por esta línea, Yamila Reyna agregó: «Me parece preocupante que haya gente que avale este tipo de comportamiento, eligiéndolo para continuar en un formato televisivo». Cerrando con un «seguimos alentando a los violentos».