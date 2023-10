«Entró para hacer nada»: Las reacciones que dejó la renuncia de Fran Maira a Gran Hermano

La noche de este jueves se estrenó un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, el que sin duda estuvo marcado por la renuncia de una nueva participante, siendo así tres las personas que han abandonado el reality solo esta semana.

Tal como se había especulado en los últimos días, resultó ser ni más ni menos que Fran Maira la que decidió dar un paso al costado de la casa más famosa del mundo, al poco tiempo de su regreso gracias al repechaje.

La joven de 23 años, explicó a Jorge, que se veía más que afectado, los motivos de su renuncia. «Antes de entrar al reality tenía un compromiso con mi mamá. Cuando yo firmé en este, les dije que podía hasta octubre, no más y cuando salí yo quería volver a entrar a la casa. Cuando estuve afuera vi pésimo a mi mamá y llevamos varios años organizando este viaje. Me quiero quedar porque esto es una oportunidad enorme, pero mi mamá es mi mamá… te juro que me parte el alma y por ti no me iría».

Posteriormente, Fran Maira le dijo a sus compañeros: «Tuve que tomar una decisión muy difícil para mí en donde yo hace más de un año y medio cerré un compromiso con mi mamá y mis hermanas, que es ahora… Me tengo que ir, lo siento mucho, decirles que no tengo nada personal con ninguno de ustedes, y lo que haya pasado, quedó acá adentro porque afuera está la vida».

Las reacciones de la renuncia de Fran Maira a Gran Hermano

Como era de esperar, los seguidores de Gran Hermano, no dudaron en reaccionar en redes sociales a la renuncia de Fran Maira, con muchos quejándose de que si tenía listo este viaje, entonces no debió postular al repechaje y darle la oportunidad a sus compañeros.

«Rai perdió la final de gh por votar a una weona que estuvo una semana»; «Ya, pero Fran por último una pelea u algo, pero irte así? Entraste como ‘villana’ y saliste como cordero degollado, que pabreeee»; «o sea la fran sabía por un hecho que ella iba a entrar y quedarse 1 semana e igual se presentó pal repechaje»; «Solo entró para amargar la existencia de algunos»; «Lo bueno de esto es que no vamos a gastar dinero para sacarla» y «La mejor noticia. Y sin gastar un peso».