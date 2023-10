«Han sido 14 años»: Polo Ramírez se quiebra en despedida de Canal 13

La tarde de este jueves, desde Canal 13 se informó que Polo Ramírez dejaría la conducción de Tele13 AM, tras la aparición de fuertes rumores en los que se especulaba sobre la salida del periodista del espacio matutino.

Es de esa forma, que efectivamente este viernes se vivió el último día del conductor a cargo del noticiero, por lo que aprovechó para despedirse de su audiencia y equipo.

La emotiva despedida de Polo Ramírez

Notoriamente emocionado, Polo Ramírez dijo adiós a su compañera de conducción Natalia López. «Hace un par de días fui informado que este iba a ser mi último capítulo de Tele13 AM. Junto a ustedes han sido 14 años en que he tenido el privilegio de acompañarlos cada mañana, el privilegio de trabajar con un pequeño gran equipo», partió señalando.

«Quiero agradecer a cada uno de ellos, porque han sido años en que he crecido y años realmente maravillosos. Le quiero agradecer especialmente a Natalia, por toda su compañía. Lo que he conocido de ella no es solamente una tremenda profesional, sino que he ganado una amiga«, agregó el periodista.

Para cerrar, Polo Ramírez indicó: «Muchas gracias por todo. Sobre todo a ustedes, quienes nos ven cada mañana. Les tengo un agradecimiento gigantesco y espero que nos reencontremos muy pronto».

Frente a esto, es que su compañera de conducción, con la voz cortada, le respondió: «Disculpen si no logro hilar las palabras. Ha sido difícil conducir este programa. En nombre del equipo te damos las gracias. Tremendamente generoso, tremendo compañero. Este hombre es tremendo. Te queremos mucho», le dijo antes de abrazarlo.

Así es como, el periodista se despidió de Canal 13, donde lleva una carrera de más de 20 años, con pasos incluso por Bienvenidos. Sin embargo, la señal aseguró que «se están evaluando nuevos proyectos para él, especialmente en Tele13 en Vivo».