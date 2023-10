Angélica Sepúlveda es la nueva confirmada de Tierra Brava: «Este es el más desafiante de todos»

Tierra Brava está pronto a cumplir tres semanas al aire y pese a esto, todavía se están confirmando algunas de las figuras que prometen dejar la grande en el encierro. Y hace tan solo unos minutos, se dio a conocer que Angélica Sepúlveda es la última participante en llegar al programa.

La Fierecilla de Yungay se suma al reality con una historia de vida marcada por ser figura de reality shows. Siendo su sexta experiencia en el formato tras sus pasos por ‘Granjeras’, ‘1810’, ‘Mundos opuestos’, ‘Amazonas’ y ‘¿Volverías con tu ex?’.

Sin duda que Angélica Sepúlveda dejó la escoba desde su primera aparición en televisión en Granjeras, gracias a su intensa personalidad y su fortaleza para las pruebas físicas, llegando a ganar ese espacio de encierro.

Rápidamente, se hizo un espacio importante en este tipo de proyectos. En cada uno de ellos alcanzó alta notoriedad. Por ejemplo, en ‘1810’ llegó a instancias finales, tuvo un intenso romance con su compañero de encierro Arturo Prat y protagonizó una discusión con Arturo Longton recordada hasta el día de hoy, mientras que en ‘¿Volverías con tu ex?’, con apenas tres capítulos al aire, tuvo un polémico desencuentro con Oriana Marzoli que terminó con ella expulsada de dicho espacio de telerrealidad.

Luego de 7 años alejada del género, en donde se centró en una relación sentimental (hoy está soltera) y en diversos emprendimientos y negocios familiares vinculados, principalmente, al mundo campestre, ahora vuelve a los reality shows para dar lo mejor de ella.

Angélica Sepúlveda y su llegada a Tierra Brava

A Tierra Brava, Angélica Sepúlveda llegará a encontrarse con Arturo Longton, se topará con otra mujer de fuerte carácter en el encierro como Pamela Díaz e irá por el gran premio de 25 millones de pesos.

Acerca de su arribo al reality show de Canal 13, la nueva integrante de este señala que «yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities. Es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrar, una vez más, eso».

Junto con añadir que «es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla, sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos».

Y en particular, con relación a Tierra Brava, confiesa que «este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien. En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor», indicando que «el gran desafío que tengo es descubrir quién es quién y eso no es algo que me hubiese pasado en otros realities».