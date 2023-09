«Como se nota el pituto y la plata»: Las reacciones que dejó el anuncio de la nueva participante de Tierra Brava

Este viernes se anunció a la quinta participante de Tierra Brava, quien resultó ser ni más ni menos que Valentina ‘Guarén’ Torres, influencer y mejor amiga de Fran Maira, la última eliminada de Gran Hermano Chile.

La chiquilla ganó un poco más de notoriedad en estos días, luego de que llegara a animar a su amiga en el estudio del reality de Chilevisión, llenándose de críticas. Pues en una historia de Julio César Rodríguez, le ofreciera pegarle un «cornete» a Cony Capelli.

Es en este contexto que luego de su confirmación, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre Guarén, con muchos criticando que hayan recurrido a la amiga de Fran, quien terminó siendo una de las participantes más odiadas, para llamar la atención del público.

Hacen bolsa a la nueva participante de Tierra Brava

«Igual pobre que pongan a amigas de concursantes de GH. Que desesperado y colgado»; «Pamela destrúyela»; «Ya se fueron a pique un poco… se supone que serían personas conocidas no busca famas»; «Como se nota el pituto y la plata que ahora todos quieren tener a los mismos en el reality»; «Sacamos a una de GH y ahora entra su doble, qué atroz»; «Pa que hacerlo bien si podemos hacerlo mal» y «tierra brava lo pierde todo».

Mientras que otros escribieron: «Tuvimos que aguantar a fran y ahora a esta otra»; «Esta misma es la que andaba ofreciendo pegarle a otra mujer?»; «Ya me cayó mal»; «Una mezcla entre el bambino, la maite y la francisca»; «está va ir con el mismo discurso que su amiga» y «igual que la amiga por algo le dicen guaren».

Sobre su llegada a Tierra Brava, la chiquilla afirmó que «estar ahí me va a ayudar a controlar muchas situaciones de las que después no me puedo hacer cargo. Como que me están haciendo un favor en encerrarme, porque no quise encerrarme en el psiquiátrico, y opté por el reality».