Así reaccionó Scarlette a la expulsión de Rubén de Gran Hermano Chile

Este fin de semana quedó la escoba en Gran Hermano Chile, luego de que se diera a conocer que Rubén habría tocado a Scarlette Gálvez sin su consentimiento, mientras ella dormía, cuando les tocó compartir cama tras la fiesta del viernes.

Tras más de 20 horas con la transmisión por Pluto cortada y un comunicado donde dice que sacaron al ex carabinero de la casa mientras duraba la investigación. Es que en el estelar se confirmó que decidieron expulsarlo.

«Chilevisión decidió sacar de la casa y suspender la participación de Rubén en el programa. Durante esta tarde (domingo), se ha decidido apartar definitivamente al jugador denunciado», comenzó indicando Diana Bolocco.

Siguiendo por esta línea, agregó que: «Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y su bienestar».

¿Qué dijo Scarlette de la expulsión de Gran Hermano Chile?

Tras esto, es que Diana y JC se conectaron con la casa de Gran Hermano Chile, para conocer las impresiones de Scarlette, quien durante las primeras horas se mostró decaída por lo que había ocurrido.

«Es un tema súper delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien, este es un programa de la vida real y lamentablemente son situaciones que suceden. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar y me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron apoyándome», señaló la joven.

Siguiendo por esta línea, Scarlette agradeció la decisión por parte de la producción. «Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y contenta con el apoyo (…) este siempre ha sido mi sueño, siempre valoré y agradecí la oportunidad de estar acá, entonces que esta situación no me afecte y no me defina como persona».

