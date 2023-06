Antonella Ríos se confiesa tras la llegada de Cathy Barriga a Me Late

Tras el anuncio de Daniel Fuenzalida de Me Late a las pantallas, afirmó que contará con la participación de la actriz Antonella Ríos como rostro femenino dentro del panel.

En conversación con Página 7, Ríos entregó y explicó los detalles de este nuevo desafío y oportunidad que se le está presentando «estoy muy contenta de retomar, digamos, esta parte B, el segundo capítulo de mi historia con el programa». Además agregó que «fue una invitación a partir de que estaban buscando un rostro femenino para que existiera el punto de vista de una mujer».

Cathy Barriga acompañará en su labor

Hay que destacar que otra de las grandes novedades que traerá Me Late de Daniel Fuenzalida será la reincorporación y regreso de Cathy Barriga a la televisión luego de su paso por el mundo de la política.

En esa misma línea, Ríos comentó que «es un rostro que ha navegado por varios tipos de aguas, por decirlo así, de una manera más poética y metafórica, me parece que ella puede ser un buen ingrediente para el programa, porque también tiene una visión completamente diferente, por lo menos quizás a la mía o al resto» cerró.

«Lo interesante es que podamos coexistir dentro de un espacio, yo tengo bastante buena onda con ella, así que estamos perfectos». Además Antonella comentó si cree que Cathy tendrá problemas en abordar temáticas faranduleras, «Ella es una persona que lleva años en la televisión, además, con su rol de alcaldesa, me imagino que a nivel comunicacional se maneja súper bien» aseveró.

Asimismo, la actriz afirmó que «cada persona o personaje que forma parte de este panel tiene su aporte particular, yo pienso que va a salir todo perfecto, yo tendría más apreciaciones conmigo que con otro» cerró.

Para finalizar, Antonella Ríos se refirió a la posibilidad de incursionar en otros proyectos tras Me Late. «A mí me gusta mucho el ámbito comunicacional, me encantaría tener un programa» concluyó.