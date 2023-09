¿Qué dijo Luis Mateucci de su relación con Daniela Aránguiz?

Este martes se confirmó que Luis Mateucci es el nuevo participante de Tierra Brava, esto luego de semanas de rumores, en las que se aseguraban que el ex chico reality estaba listo para sumarse al programa de Canal 13.

Tantas eran las especulaciones, que incluso Daniela Aránguiz, su amorcito, metió la cuchara y dio a conocer que en caso de entrar, lo haría soltero. «Si llegase a ser así que entré solterito». Junto con lo que agregó: «Yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí».

Frente a esta situación, es que en su entrevista de anuncio, un tema que no podía pasar por alto era su relación con la ex del Mago Valdivia, donde aprovechó de aclarar en qué se encuentra con ella y si acaso todo se derrumbó.

Luis Mateucci y su relación con Daniela Aránguiz

«Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento», confiesa, y añade que de todos modos valora la reacción de ella cuando supo que él ingresaba al reality.

Junto con lo que Luis Mateucci indicó: «Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo».

Así, tras varios meses de relación con Aránguiz, el argentino ingresa a Tierra Brava con la libertad de conocer a alguien más. «No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes».