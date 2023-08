«Lo encontré falso»: Francisco cuenta en Gran Hermano por qué no se quiso despedir de Jorge y Hans

Francisco Arenas, más conocido como ‘Papá Lulo’, se convirtió en el sexto eliminado de Gran Hermano Chile, quien hasta la fecha ha sido el participante mejor recibido por el público en el exterior, pues no querían que dejara el programa.

Es en este contexto, que uno de los detalles que más llamó la atención del público, es que el jugador decidió despedirse solo de sus compañeros más cercanos, lo que al parecer molestó de sobremanera a Jorge Aldoney, quien no dudó en criticarlo sin filtro tras su partida.

«Yo quiero saber si cuando veamos a Pancho en el canal, va a ser capaz de darme la mano, porque el hueón no se despidió», es parte de lo que lanzó el Mister Chile, además de agregar que «Se va a cagar entero cuando me vea; mala clase».

Francisco explica su despedida de Gran Hermano Chile

A raíz de esto, es que durante su entrevista en el estelar de Gran Hermano, es que Pancho no dudó en salir a explicar los motivos por los que solo se despidió cariñosamente de Coni Capelli, Jennifer Galvarini y Sebastián Ramírez, dejando de lado a Hans Valdés y Jorge, con quienes en algún momento fue cercando, afirmando que «fueron dos cosas».

«No me quise despedir porque me despedí de la gente que más me interesaba; y soy honesto, no me quise despedir de ellos», comenzó señalando.

Con relación al adolescente, afirmó que «Hans me dijo que yo era como su papá, pero en un cara a cara me dijo: ‘Voy a tener que nombrarlo, no es malo, pero voy a tener que nombrarlo a usted para que no se moleste’».

Frente a lo que contestó: «¿Por qué me vas a nombrar a mí, si hay ocho personas al lado tuyo que puedas nombrar?», señalando que según él «lo vi que estaba temeroso de que lo fueran a excluir del grupo» y mencionando que se convirtió en quien más lo «decepcionó».

Mientras que con Jorge, aunque no tiene nada en contra de él, Pancho aseguró que «hay actitudes que no me gustaron; lo encontré falso».

«En algunos momentos estuvo con ‘Pincoya’, que «le limaba las uñas, le hacía (masajes) con crema en los pies, y un día él le dijo: ‘Pégate la cachá, vieja, porque capaz que te agarre a patadas’, en un tono pesado»» señaló.