«La versión fruna de Fran»: Hacen bolsa a Scarlette, la nueva participante de Gran Hermano Chile

Este miércoles se confirmó que tres nuevos participantes se sumarán a Gran Hermano Chile, y aunque no dieron a conocer sus identidades, en cosa de minutos los fanáticos del reality y varios portales de farándula filtraron de quienes se trataban.

Por lo mismo que durante la tarde de hoy, ingresó oficialmente la primera de ellos, Scarlette Gálvez, una influencer de 21 años, que participó del primer casting masivo para entrar a la casa más famosa del mundo.

La joven, que también tiene un perfil en Arsmate, plataforma de venta de contenido para adultos, se define como «una persona simpática, carismática y entretenida. Desde pequeña le enseñaron a sobresalir y a no rendirse por ninguna dificultad. De hecho, cree tener la fortaleza y coraje para enfrentar cualquier situación adversa».

«Su sueño es llegar a un reality para dar rienda suelta a su espontaneidad. Atributo que la llevó a hacerse un nicho en las redes sociales hablando de diversos temas, mostrando ropa y tendencias», se indica en la página de Gran Hermano Chile.

Como era de esperar, los seguidores del reality de Chilevisión, no tardaron en reaccionar a la llegada de Scarlette Gálvez, con muchos de ellos, no muy contentos con la idea de que se sume al espacio.

Redes sociales se lanzan en contra de Scarlette Gálvez

Resulta que al público no les gustó mucho la imagen de la chiquilla, con varios criticándola por como se viste, mientras que otros la compararon con Fran, una de las participantes más odiadas de Gran Hermano.

«Chana al 3331»; «es como la versión fruna de Fran»; «se va la skarleth y llega la skarlette»; «¿De qué café la sacaron?»; «El principio de la decadencia del programa»; «Tiene pura pinta de fran 2»; «puras calilas van a entrar a esta wea»; «Y esta regia oficial» y «Los má cuma que vi hoy» escribieron.

Eso si, otros no dudaron en defenderla y asegurar que le darán una oportunidad. «Ella me cae dms bn sus videos de ropita y to pero siento q no encajara»; «ni la conocen y le tiran mala onda. Se pasan»; «La sigo en tiktok la amo» y «q wuea les pasaaa por q les molesta tanto q sea ‘chanaa'».