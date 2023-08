El críptico mensaje de Luis Mateucci tras dichos de Daniela Aránguiz en El Purgatorio

La noche de este jueves, Daniela Aránguiz estuvo en El Purgatorio, donde se refirió en extenso a su polémica relación con Jorge Valdivia. Pero al parecer Luis Mateucci, su nueva pareja, no quedó nada contento con los dichos que lanzó.

Resulta que en el nuevo estelar de Canal 13, la ex chica Mekano, comentó lo que pasó durante su extenso matrimonio con el ex futbolista, asegurando de que no se arrepiente de nada de lo que vivieron durante los casi 20 años que estuvieron juntos.

«Aunque la gente lo dude, muchas veces te amé con todo mi corazón. Hubiera dado mi vida por ti, por nuestro matrimonio», comenzó indicando Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, la influencer confesó que «todavía los domingos lloro sintiendo la falta de esos días en pijama viendo películas, y de esconderle todo a mis hijos para que pudieran tener la familia que yo siempre quise».

«Te suelto para que puedas ser feliz con alguien bueno, y que algún día conozcas el amor verdadero como el amor que yo sentí por ti», es el mensaje que le dedicó en una carta a su ex marido.

La supuesta indirecta de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz

Es en este contexto que poco después de la entrevista de Daniela Aránguiz, es que Luis Mateucci, quien de acuerdo a los propios comentarios de la panelista de Zona de Estrellas, es su nuevo pololo, compartió una historia de Instagram, con una llamativa indirecta que muchos piensan va dirigida a ella.

«Qué difícil es escuchar tantas cosas sabiendo que no es así. Me duele, pero prefiero callar porque puedo tener millones de errores, pero soy buena persona como me enseñaron», escribió en el mensaje.

Junto con esto, Luis Mateucci agregó para cerrar sus palabras que: «Te extraño mamá, como me gustaría tenerte en este momento».