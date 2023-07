Pololo de Maite Phillips la defiende del odio en redes sociales: «Las imágenes se manipulan»

En el último tiempo, Maite Phillips se ha convertido en una de las participantes más odiadas de Gran Hermano Chile, con el público incluso haciendo campañas para votar por ella y lograr su eliminación ahora que terminó en placa.

Hay que recordar que toda la mala onda en contra de la estudiante de 22 años, comenzó a raíz de los cuestionables comentarios que hizo en contra de Coni Capelli y Trini Cerda, afirmando que «como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo. Pero no me cae mal».

Frente a esto, es que Tomás Salamé, pololo de Maite, decidió conversar con Zona de Estrellas, para referirse a la mala fama que se ha ganado su amorcito con las últimas polémicas que ha protagonizado y cómo esto afecta a todos sus cercanos.

«Lamentablemente, la han mostrado como una especie de villana… Al principio era la favorita, haciendo las compras, ordenando todo muy bien», comenzó señalando el chiquillo sobre su participación en Gran Hermano Chile.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «y lamentablemente con estos pequeños encuentros que se tienen en casa agarran vuelo por redes sociales y ya sabemos cómo es la cosa».

Mientras que al ser consultado en el espacio de Zona Latina, si acaso siente que Maite es la villana de Gran Hermano Chile, no se mostró de acuerdo. «No he visto todas las imágenes, pero dentro de la casa no se sentía eso (…) Las imágenes se manipulan, se cortan, te pinchan cuando quieren, donde quieren. Y el resto de las cámaras no se muestran».

La posible eliminación de Maite en Gran Hermano Chile

Por otro lado, Tomás Salamé, habló de las posibilidades que su polola sea la próxima eliminada. «Al principio, cuando quedó en placa, definitivamente por el odio que está llegando en redes sociales. Es terrible. Y finalmente lo que se ha dado estas dos últimas noches, creo que se podría dar vuelta la situación».

«Nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram: ‘La esperamos cuando este afuera’», cerró el joven.