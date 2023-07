«Pero por qué…» Este es el motivo por el que Skarleth rompió en llanto en Gran Hermano Chile

Un comentado momento se vivió durante la tarde de este jueves en Gran Hermano Chile, esto luego de que Skarleth Labra, terminara entre lágrimas, tras fallar en completar la prueba grupal para conseguir el presupuesto semanal para el supermercado.

Todo comenzó cuando Vivi, la líder de la semana, leyó un comunicado sobre la prueba designada para la casa. Esta consiste en la existencia de tres tótem luminosos ubicados en distintos lugares de la casa y que los participantes deben identificar cuando comienzan a sonar al azar.

Siguiendo por esta línea, los jugadores llamados (dos por cada llamado) por Gran Hermano tienen solo segundos para llegar al tótem activo y desactivarlo presionando un pulsadores hasta que regrese a la luz azul. De igual manera, los errores se contarán si los participantes no alcanzan a llegar o si sueltan su pulsador antes de que vuelve la luz del color antes mencionado.

Es en este contexto que Skarleth protagonizó el primer fallo de la casa junto a Rubén. Esto lo afectó considerablemente, que provocó su reclamo a sus compañeros y su llanto. «Pero por qué no me decían ‘corre’. ¿Por qué no nos avisan», se lamentó la adolescente.

Frente a esta situación, es que otros miembros de la casa no se extendieron los reparos e incluso la apoyaron de forma unánime a la participante más joven del reality de Chilevisión. «Me pongo nerviosa», aseguró Skarleth mientras su compañeros la consolaban, según pudo rescatar en video la cuenta de Twitter, @soyunfollowmas.

La votación suspendida en Gran Hermano Chile

Hay que recordar que en este momento ya están en placa de eliminación los cuatro nominados, pero todavía no se abre la opción para que el público pueda votar. Esto debido a una situación en particular que Diana Bolocco dio a conocer en el programa.

Resulta que la animadora del espacio, leyó un nuevo comunicado dejad por el Gran Hermano, el que dejó la escoba entre los jugadores al interior de la casa. «Hay un quinto nominado por sanción».

«Esto no es un juego, muchachos. Alguien de ustedes no respetó las normas y, lamentablemente, irá directamente a placa de eliminación», cerró.