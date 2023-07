«No entré para tener una pareja»: La sorpresiva reacción de Alessia tras expulsión en Gran Hermano Chile

En horas de la tarde quedó la grande al interior de Gran Hermano Chile, luego de que en medio de la transmisión en vivo, se informara que Coni y Bambino terminaron expulsados, por motivos que hasta el momento se desconoce.

«Los reuní a todos con el fin de notificarles que tras haber observado que Constanza y Fernando transgredieron el reglamento en más de una oportunidad, he tomado la decisión de expulsarlos», leyó Vivi en una carta que leyó al resto de sus compañeros.

Junto con esto, en la misiva, el llamado Gran Hermano explica que «esta sanción es irrevocable y espero que sirva de advertencia al resto del grupo. Les he pedido a Constanza y a Fernando que se dirijan al zoom, donde les expliqué los motivos de la expulsión. Durante la gala de esta noche también les explicaré a ustedes las razones de mi decisión».

Como era de esperar, esta inesperada decisión, de inmediato, dejó la escoba entre los seguidores del espacio, los que todavía no entienden los motivos por el que expulsaron a los participantes. Es más, algunos comenzaron a teorizar de que se trataría de una broma, ya que en otras versiones del reality, estas salidas se hacen durante la gala de la noche y no por carta.

La particular reacción de Alessia a la expulsión

Por otro lado, se debe mencionar que todos los ojos se enfocaron en Alessia, quien hace solo unos días, comenzó a salir con Fernando, e incluso Gran Hermano Chile les regaló una cena romántica que sacó ronchas entre el resto de sus compañeros.

Es en este contexto que los usuarios de redes sociales no dudaron en salir a comentar la particular reacción con la chiquilla, ya que muchos no creyeron su tristeza, e incluso notaron que se le pasó rápidamente.

«Se imaginan q aparezca la diana en la tele y diga ‘bueno chicos, esta prueba era para ver como reaccionaban, alessia, te vemos muy tranquila'»; «alessia en la cita: si tú te fueras estaría muy triste. Alessia ahora: no me importa»; «me da risa que Alessia haga como que le importa que se vaya el bambino» y «Bambino mirando todo esperando una lágrima de alessia», es parte de lo que escribieron.

Pero las dudas del público subieron aún más luego de que la chiquilla comentara a sus compañeras que «Estoy triste pero piola, pero más que nada mi forma de llevarlo fue como ‘¿Por qué entré aquí?’ porque quiero ser cantante y es la oportunidad, no entré para tener una pareja, pero todos los días me levanto y digo ‘Esto no es real, mi vida real está afuera’ vine acá por mí, no por una relación o por él».