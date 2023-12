Alessia revela qué le comentó Américo tras polémica pregunta: «Quedé en shock»

En octubre pasado, Américo llegó hasta la casa de Gran Hermano Chile, para participar de la fiesta semanal y compartir con los participantes. Es en este contexto que, Alessia Traverso se robó todas las miradas con una particular pregunta para el cantante.

Resulta que a la chiquilla se le ocurrió consultarle: «¿Cómo fue tu carrera musical con un estilo que quizás no es el que más vende? Porque igual es un factor súper importante», considerando que la cumbia es uno de los géneros más populares en nuestro país.

A pesar de que a Américo no le molestó la pregunta de Alessia y le respondió con toda calma, en redes sociales ardió Troya y de inmediato se lanzaron con todo en contra de la joven de 21 años, la que, en el marco del lanzamiento de su tema con el artista, se refirió a esta situación.

Alessia y la reacción de Américo a su pregunta

En conversación con Fotech, la ex Gran Hermano, señaló que «él dijo si alguien quería hacer un comentario o una pregunta y yo, por curiosa porque me gusta mucho la música, me gustan muchos estilos; le pregunté cómo qué se sentía haber comenzado con un estilo que quizás no vendía tanto».

«La gente al tiro me empezó a decir que estaba desprestigiando la cumbia, pero la verdad que nunca fue esa mi intención y Américo también lo entendió», continuó Alessia.

Siguiendo por esta línea, mencionó que con su pregunta «quería darle el mérito que tiene como artista, que sí comenzó con un estilo, que en ese minuto no era el que más vendía, y aún así logró ser el tremendo artista que es y posicionarse en Chile».

Tras esto, es que Alessia se refirió a la reacción de Américo ante su pregunta y que incluso le propuso sacar un tema juntos. «La verdad es que él me habló a mí, yo quedé en shock. Me acuerdo de que me llegó el mensaje y me dice ‘Alessia, qué te parece hacer una canción’, y quedé en shock».

«Al tiro le dije que sí, nos encontramos, conversamos y le dije: ‘¡Te juro que ese comentario no iba en mala!’, y me dijo ‘no te preocupes, lo entendí perfecto, es parte de, no te preocupes’», confesó la aspirante a cantante.

Por último, Alessia mencionó: «Al final eso es lo que más me interesa, que él lo haya entendido, que fue sin ninguna intención de faltarle el respeto, todo bien. Y nada, ahí conversamos, fuimos a comer, hablamos sobre lo que íbamos a hacer».