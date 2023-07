«Bambino ahí no es»: Destrozan a Alessia por su reacción al regreso de participantes «expulsados» de Gran Hermano Chile

La tarde de este miércoles, estuvo marcada por una impactante noticia para los seguidores de Gran Hermano Chile. Pues en medio de la transmisión online del reality, se dio a conocer que expulsaron a Constanza Capelli y Fernando ‘Bambino’ Altamirano, por romper las reglas.

«Esta sanción es irrevocable y espero que sirva de advertencia al resto del grupo. Les he pedido a Constanza y a Fernando que se dirijan al súper, donde les expliqué los motivos de la expulsión. Durante la gala de esta noche también les explicaré a ustedes las razones de mi decisión», es parte de lo que decía el mensaje que le leyeron a los participantes.

Pero finalmente y en medio de la incredulidad de sus compañeros, se dio a conocer que esto se trataba simplemente de una prueba, con la que se ganaron una esperada sorpresa para toda la casa.

«Nos encargaron una misión secreta, obviamente. Gran Hermano nos dijo que estuviéramos en el ‘zoom’ (la sala) durante horas; mirándolos a ustedes a través de un televisor, dándole la información de que nosotros habíamos sido falsamente expulsados y si nosotros aguantábamos esta misión…», comenzó explicando Coni.

Por su parte, Bambino agregó que «bueno, me cuesta un poco hablar… si nosotros superábamos esta misión Gran Hermano se iba a rajar con un asado para toda la casa», antes de explicar cómo enfrentó la difícil prueba que pasaron.

Público de Gran Hermano Chile se lanza contra Alessia

Se debe mencionar que tal como se teorizó en redes sociales, tanto Coni como Fernando no abandonaron la casa y solo estaban escondidos. Pero tras conocerse la verdad de la broma en el reality de CHV, el público decidió enfocarse en las reacciones del oriundo de Cabrero y Alessia, quien se llenó de críticas.

Recordemos que tras la «expulsión», la joven no se mostró muy afectada por la salida de su amorcito. Incluso, destacó que su objetivo al entrar al reality era impulsar su carrera de cantante y no estar en pareja. Esto claramente generó las reacciones de los cibernautas cuando se llevó a cabo la misión secreta y después cuando se reveló la verdad sobre la presunta expulsión de los chiquillos.

«Bambino, ni con ver con sus propios ojos se dio cuenta xd»; «Bambino salga de ahí soldado. Cómo todos se dan cuenta menos él 🤦‍♂️»; «al bambino le falto decirle te amo nomas jdjsksks»; «Me cae mal la Alessia, Bambino ahí no es, date cuenta»; «Que alguien le diga a bambino que ahí no es por favor»; «Bambino date cuenta!!!»; «Bambino me recuerda a Roca, cuando seguía a Mariana», es parte de lo que escribieron en el Instagram de Gran Hermano Chile.