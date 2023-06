Vale Roth se convirtió en mamá: Esta es la historia de amor con su esposo

La tarde de este viernes 9 de junio, Vale Roth se convirtió en mamá por primera vez, recibiendo a la pequeña Antonia junto a su esposo, el odontólogo Miguel de la Fuente. Por lo mismo que aquí te contamos la historia de amor de los nuevos papitos.

Todo comenzó en julio del 2022, luego de que la chiquilla contara que junto a su pololo se habían visto en medio de la polémica al ser detenidos por Carabineros por orinar en la vida pública, a lo que ella confirmó que estaba saliendo con alguien.

Posteriormente, confirmó que «Me pidieron pololeo el sábado en Valparaíso, así llevo uno, dos, tres días pololeando. Y juntos vamos a cumplir un mes».

«Mira, yo estuve un año y media soltera. Y decía ‘no, no quiero pololear nunca’… Hasta que llegó él. Pero es que la cagó el tipo bueno, me encanta, me vuelve loca, estoy babosísima» continuó Vale Roth.

Y sorprendiendo a muchos de sus seguidores, en ese momento incluso habló de las posibilidades de llegar al altar con su amorcito. «En cualquier momento me caso. ¡Voy!». Pero esto no es todo, ya que también se refirió a la maternidad. «Me encantaría, pero todavía no. Pero tampoco lo veo tan lejano, pero aún no. Estoy bien con Beni. Y ahora se sumó otro gatito a mi vida, Zimba, el gatito de mi pololo, así que son dos gatitos».

Vale Roth y la relación con su amorcito

Mientras el romance iba viento en popa, en diciembre pasado dejó la escoba al anunciar que estaba embarazada y más feliz que nunca con Miguel. «Nos llevamos súper bien. Desde la primera salida que estamos juntos. Tenemos el mismo humor y no nos hemos peleado ni una sola vez. Tenemos muchas cosas en común. Me encanta, lo admiro demasiado. Es trabajador y regalón, me respeta».

Pero desde ahí, todo podía ir a mejor, ya que para recibir el año de la mejor manera posible, el chiquillo no hizo nada mejor que pedirle matrimonio frente a toda su familia.

Así es como lo contó la propia Vale Roth a través de Instagram, donde contó que «Y así terminamos el año po cabras», agregando que «Te la jugaste mi amor muy linda la sorpresa no paraba de llorar jajaja te amo @dr.migueldelafuente Este 2023 es nuestro 🔥💕».