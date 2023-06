«Se me cae el babero»: Vale Roth anuncia gran novedad relacionada con el estado de salud de su hija

Vale Roth no lo estaba muy bien desde el nacimiento de su hija, pues su retoña tenía una obstrucción respiratoria que no dejaba que la diera de alta, sin embargo, eso cambió durante las últimas horas.

La exgimnasta partió el día con el pie derecho, después de compartir unas historias donde se le ve más radiante. Esto último se debió claramente a las buenas novedades relacionadas con el estado de salud de su hija Antonia.

¿Cuál es la gran noticia sobre la hija de Vale Roth?

«Se me nota en la cara que la Anto está mucho mejor, ¿cierto?», expresó la chiquilla que lleva poco más de dos semanas siendo mamá, mediante un video subido durante la mañana de este domingo.

Del mismo modo, Vale Roth manifestó que llevaba 16 días en los que la preocupación se apoderó de ella y de su esposo, Miguel de la Fuente, quienes se las «lloraron todas» por el estado de salud de su retoña.

En ese contexto, la exgimnasta aseguró que el apoyo de las enfermeras de Neonatología fue muy relevante. Además, que su retoña ya llevaba tiempo sin apoyo respiratorio y que la respuesta de la bebita fue positiva.

Lo anterior fue un importante antecedente para que horas más tarde se confirmara una gran noticia que Vale Roth no tenía comtemplada. «De alta», escribió la chiquilla en una de sus historias en compañía de las enfermeras que cuidaron de su retoña y que ahora se despidieron de Antonia.

«¡Chao! Las quiero», expresó la exYingo antes de subir otro video, desde su auto y camino a casa junto a su hija. «¡Ya nos vamos a la casa! Estoy tan feliz», declaró Vale Roth, quien también relató cómo fue la inmediata reacción con su pareja tras recibir la gran noticia.

«Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’. Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la «neo» con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero», cerró la bailarina en las historias de su cuenta.