«Deja de dar jugo»: la profunda reflexión de Daniela Aránguiz que generó diversas reacciones en redes

Daniela Aránguiz se encuentra disfrutando de su viaje en Brasil, sin embargo, esto no lo ha demostrado en su perfil y solamente en sus historias de Instagram.

La panelista de Zona de Estrellas agarró sus pilchas y se mandó a cambiar al país de la samba, donde vivió por varios años. Sin embargo, desde que salió al extranjero que la chiquilla no ha subido nada a su perfil desde una reflexión que no fue bien recibida.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz y cuáles fueron las respuestas de los cibernautas?

«En el mejor momento de mi vida! Puedo decir que a mis 37 años me siento como nunca antes me sentí (yo misma) ❤️», escribió la ex chica Mekano, mediante la publicación que sumó más de 15 mil me gusta y cientos de reacciones divididas.

Precisamente los tipos de comentarios que más se repitió fueron los aspectos personales de la chiquilla. Recordemos que Daniela Aránguiz se ha caracterizado por actualizar al mundo del espectáculo sobre su vida amorosa.

«Bien… cada día más jugosa!»; «Se viene la segunda temporada… El divorcio, la pensión alimenticia, la indemnización, el juicio…»; «Entonces firma el divorcio pronto y deja de dar jugo 😁, conoces la palabra: dignidad??»; «Vai a seguir Abigail?», es parte de lo que le escribieron a la panelista de Zona de Estrellas en su cuenta.

Puedes ver la postal que subió a continuación:

¿Qué se sabe de la vida amorosa de la chiquilla?

Luego del término de la relación amorosa de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia, la influencer fue vista en diversas ocasiones compartiendo junto a Luis Mateucci.

Ante esto, muchos dieron por hecho de que estaban en algo. Sin embargo, esto fue desmentido más tarde por la panelista de Zona de Estrellas.

En este mismo sentido, el ex chico reality se refirió a este tema hace un tiempo y explicó que Daniela Aránguiz no podía olvidar a su expareja.

Sin embargo, cuando parecía que el quiebre era definitivo, los chiquillos fueron vistos nuevamente juntos en una salida a un casino.

Posteriormente, también estaban juntos cuando la exchica Mekano recibió un parte por manejar su auto nuevo sin patente.

Todo esto ha provocado que continúen las especulaciones sobre un supuesto romance.