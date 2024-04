Entre problemas técnicos y clásicos: Así fue la revuelta de Los Tres

Luego de una larga espera, este sábado 27 de abril se vivió el primero de los cuatro conciertos de Los Tres en el Movistar Arena, en el marco de la “Revuelta”, su gira de reunión con la formación original.

Y la primera fecha no estuvo alejada de los problemas. Pues el show comenzó con media hora de retraso, sumado a que las pantallas de los costados no funcionaron, lo que provocó que algunos fanáticos no pudieran ver bien a la banda.

Pese a esto y cuando comenzaban a sonar las primeras pifias por la demora, Los Tres salieron a escenario y de inmediato se llenaron de aplausos por parte del público que esperaron por años verlos en vivo.

¿Cómo fue el primer show de la Revuelta de Los Tres?

Tal como prometieron con su gira de reunión. En la “revuelta” se concentraron en tocar sus mejores clásicos, eligiendo 29 de las más reconocidas por sus fanáticos.

El concierto del grupo nacional comenzó con ‘follaje en el invernadero’, ‘sudapara’ y ‘el aval’, siguiendo con el mismo setlist del icónico concierto en Concepción que transmitió TVN unos días atrás.

Tras esto, sonaron algunas de las canciones más conocidas de Los Tres como ‘la torre de Babel’ y ‘olor a gas’, e incluso Álvaro Henríquez sorprendió con un solo de batería durante ‘Claus’.

Pero el mayor problema de la noche siguió con la falta de las pantallas de los costados, por lo que de vez en cuando surgían las pifias, especialmente durante la sección acústica, donde se tapó la pantalla del centro durante un par de canciones.

Aunque de todas formas se ganaron de inmediato a sus fanáticos con la interpretación en vivo de ‘quien es la que viene ahí’ y ‘amores incompletos’.

Es de esta forma que Los Tres agradecieron al público que llegó al concierto, cerrando la noche con ni más ni menos que con un cover del clásico ‘tu cariño de me va’ de Buddy Richard.

Así que se debe señalar que la ‘revuelta’ de los artistas chilenos estuvo marcada por problemas de audio y pantallas apagadas, las que lamentablemente hicieron que muchos de sus fanáticos no pudieran disfrutar como corresponde su regreso a los escenarios.