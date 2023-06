«Me da lo mismo no dormir»: Vale Roth confiesa la nueva complicación tras el nacimiento de su hija

El pasado viernes 9 de junio, nació Antonia, la primera hija de Vale Roth y su esposo Miguel de la Fuente, por lo mismo que está más que chocha, compartiendo todos los detalles de lo que ha sido la llegada de su retoña.

Por lo mismo que su amorcito reveló que la recién nacida todavía no ha podido ser dada de alta, lo que tiene a la chiquilla más que preocupada. «Tiene una inmadurez respiratoria, entonces está con una frecuencia de la respiración alterada. Pero no ha traído ningún problema, sino que oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal y todo. Pero, no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal».

«Pero, no es nada grave. No tiene líquido en el pulmón ni nada. Así que está bien. Pero está ahí en observación. Para que recen por ella, para que madure rápido y pueda ir con nosotros», agregó de la Fuente en las historias de Instagram.

La nueva complicación que presenta Vale Roth

Frente a esto, es que en las últimas horas Vale Roth se refirió a una nueva complicación que apareció. «Me estoy sacando leche, porque en esto se va a basar mi vida. Lo bueno es que la Anto ya se acopló bien de mi pechuguita derecha, la izquierda (…) es más difícil, cuesta un poco más».

«Estuve todo el día masajeándome las pechugas, porque están congestionadas, y duelen. Pero tengo que drenar, aplicar calor primero y sacar la leche, cada dos horas y media, 20 minutos por pechuga» continuó relatando.

Tras esto, Vale Roth mostró algunos de los implementos que debe utilizar para superar este inconveniente. «Va a costar, pero vamos con todo. Me da lo mismo no dormir, no me interesa, pero quiero que la Anto se mejore y punto».

«No he dormido casi nada, como 2 horas y estresarse mucho no ayuda mucho en la producción de leche. Tengo que estar tranquila, para que la lactancia sea lo mejor posible» señaló.

Para cerrar, la bailarina reveló que durante estos días «me estoy nutriendo súper bien, no comiendo tonteras. Quiero comer puras cosas sanas, para que le haga bien a la Anto, quiero lo mejor para ella».