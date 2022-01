Paty Maldonado se burló de Kenita Larraín por su «numerología»

En el programa «Las Indomables», Patricia Maldonado no se guarda ni una, anteriormente te comentamos que criticó a la conductora del matinal «Contigo en la Mañana» (Monserrat Álvarez) y en esta ocasión le tocó a la modelo Kenita Larraín.

Lo que sucedió fue que la ex rostro de Mucho Gusto, conversó con la panelista del programa, Cata Pulido, y ambas recordaron los comentarios de Larraín con respecto a las predicciones que tenía sobre el futuro de Tonka Tomicic al no ser considerada para animar el Festival de Las Condes.

“Tiene que cuidarse… va a tener que replantearse el tomar roles que quizás no le correspondieron en la familia. Es como, astrológicamente, ‘ordenar el árbol’. Quizás hacerse cargo de cosas que no le correspondían”, señaló en su momento Kenita Larraín en su nueva faceta como numeróloga; a lo que La Maldito rememoró entre risas.

Punto a favor para Kenita Larraín

Cata Pulido defendió las predicciones que ha hecho la modelo diciéndole a la Paty, “oye no te rías, sabes que a mí una vez me dijo unas cosas bastante… pero vo’ no crees en nada”, reconoció Pulido que en un momento acudió a la ayuda de Kenita.

“Pero fíjate que es bueno lo que hace la Kenita. Pedro Engel siempre dijo que era una muy buena alumna y tenía bastante talento para la numerología… También me da risa porque la Kena habla mucho, pero no dice nada”, añadió la actriz mientras Maldonado se seguía riendo y burlando de sus predicciones.

“Oye Cata, pero dice ‘yo creo que ella va a cuidarse mucho porque los tiempos son para cuidarse… ella podría tener un dolorcito de guata, podría, algún día”, replicó Paty Maldonado con risitas.

“Perdóname que te diga, pero todos hemos sufrido abandono de chicos, nadie tuvo una vida perfecta, entonces esos lugares comunes a los que acuden algunos brujillos, me dan risa, porque hablan mucho pero no dicen nada, se explayan y tienen una verborrea maravillosa”, concluyó Pulido en la conversación.