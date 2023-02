«No quiero ser cómplice»: Begoña Basauri muestra a su retoña con sentido mensaje para las mujeres

Hace menos de una semana, Begoña Basauri se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir junto a su pareja a la pequeña Rosa. Situación que sin duda la tiene más que feliz, compartiendo todo tipo de detalles de esta nueva etapa en su vida.

Es en este contexto que la actriz nacional aprovechó de hacer una sentida reflexión con relación a la maternidad, especialmente dedicada «a todas las mujeres y en especial a las que están transitando su puerperio».

A través de Instagram, Begoña Basauri compartió una bella postal en la que aparece posando junto a su retoña recién nacida, junto con su mensaje, en el que se refiere a una incómoda situación que vivió en las últimas horas.

«Contesto una llamada de parte de un periodista que quiere hacer una nota sobre el nacimiento de la Rosa. Avanza muy poco la conversación y me pregunta, de forma muy casual, cuántos kilos subí durante el embarazo y si ya volví a usar mi ropa de antes. Miro mi cama y veo ahí a mi hija de 5 días de vida y decido no seguir», indicó la panelista de ‘Juego Textual’.

La reflexión de Begoña Basauri sobre el peso

Junto con lo que Begoña Basauri agregó: «¿Por qué es relevante haber subido 25 o 9 kilos? Si subí 9 kilos, ¿soy mejor mujer que la que subió 25? Si al salir de la clínica me fui con los jeans de antes de embarazarme, ¿me van a dar un trofeo o si aún no me caben los pies en mis zapatos?, ¿pierdo mami puntos?».

Tras esto, la intérprete relató que entró a Google y vio varias notas sobre cómo perder peso tras el embarazo, lo que le generó rechazo. «Eso significa que miles de mujeres alrededor del mundo se sintieron presionadas a tener que encajar y formar parte de ese equipo de ‘mujeres sorprendentes’ que recuperan su peso y cuerpo en tiempos milagrosos».

«Luego de mirar a mi hija y mi cuerpo a 4 días de haber dado a luz, decido no seguir con esa llamada porque, al menos yo, no quiero ser cómplice de eso y me niego a participar. No nos presionen más, no nos presionen a volver a ser las de antes. No señores nunca más volvemos a ser las de antes y eso va más allá de una talla de pantalón o un número en la pesa» continuó.

Para cerrar, Begoña Basauri indicó que «Hemos cambiado y está perfecto que se note porque acabamos de traer un ser humano al mundo y no sé qué tan importante sea volver a ocupar los jeans de antes, al menos para mí hoy no lo es».