«Les voy a contar como va»: El delicado mensaje que compartió Vale Roth sobre la salud de su hija

Luego de que naciera su hija, Vale Roth ha estado compartiendo diferentes mensajes sobre la salud de su primogénita.

En ese sentido, la ex chica reality, volvió a subir un registro en sus redes. Donde entregó más detalles de lo que esta pasando.

¿Qué pasó con la hija de Vale Roth?

No todo es alegría para Vale Roth, pues todavía no dan de alta a su retoña de la clínica, producto de una laringomalacia que sufre, la que afecta a las cuerdas vocales y vías respiratorias, provocando una respiración ruidosa.

Es frente a esto y la gran ola de virus respiratorios que circulan por la capital, es que junto a su esposo tomaron una decisión para proteger a la niña de cualquier enfermedad. «Si voy a algún lugar, voy con mascarilla, a algo puntual. Que no quiero, yo creo que voy a pedir todo para la casa nomás».

Siguiendo por esta línea, agregó que «con Miguel, vamos a ver qué hacemos. Si siente un poquito, un mínimo resfriado, lo mando a la casa de sus papás. Chao. Se fue para allá».

El delicado anuncio que entregó sobre su hija

«Me preguntan cuándo se va a ir la Antonia de acá. Si tengo una fecha, no queda tanto, son días. Pero como que no quiero contar mucho, porque sabes, hay mucha mala onda a veces en Instagram», comenzó diciendo, la ex chica reality en un video que compartió en sus redes.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también agregó que: «Entonces como que prefiero mantenerme al margen, porque las malas vibras, las malas energías, mejor ahí y no contar mucho. El jueves hacen una cosita y ahí les voy a contar cómo va, solo pido que la Anto esté en sus oraciones«.

