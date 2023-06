Impacto en las redes: El incómodo y desubicado comentario que recibió Claudia Conserva: «Brava, pero para el dinero»

Luego de que se conociera el programa donde participará Claudia Conserva, la animadora realizó una llamativa publicación en sus redes.

En ese sentido, la comunicadora reapareció en el mundo televisivo, en el nuevo programa de TV+.

La aparición de la animadora en redes

Ante esto, la reconocida animadora ha realizado distintas publicaciones en su Instagram relacionadas a este espacio.

De hecho ha recibido múltiples reacciones, de las que gran parte han sido negativas.

De este modo, durante la jornada de ayer Claudia Conserva volvió a reportarse en sus redes sociales.

«@claudiaconversatvmas suuuuuper entretenido, los esperamos en sus dos horarios 14:00 y 19:00 hrs . Gracias @lafranconserva por el peinado estilo @kingarturo23oficial gracias a @clonserva.fans por los tazones nuevos!! 🙏 Gracias equipo por hacer del programa un espacio rico, cálido y honesto.@pollolibre66 @poralvaromorales @titigh @lafranconserva y Gilberto Gil ah! Y @aslanconserva 🤣», escribió en compañía de una foto junto a su hermana, quien también es parte del programa.

El incómodo comentario que recibió Claudia Conserva

En este sentido, Claudia Conserva volvió a recibir gran cantidad de críticas y cuestionamientos sobre el nuevo espacio televisivo que conduce. Sin embargo, hubo un desubicado comentario que llamó mucho la atención. De hecho ya acumula más de 36 corazones y once comentarios.

«No se la compro. Brava, pero para el dinero», señala este.

Este comentario causó múltiples reacciones entre los cibernautas. Por un lado algunos respaldaron a Claudia Conserva, sin embargo, otros siguieron criticando a ella y a su programa.

Además, varios de los comentarios negativos en esta última publicación en el Instagram de la animadora fueron dirigidos hacia su hermana.

Cabe destacar que a pesar de que la gran parte de los comentarios que recibió Claudia Conserva en su última publicación de Instagram son negativos, hay varios que buscan entregarle su apoyo.

«A los que dicen no gustarle el programa…porque no pasan de largo, como tanta odiosidad». «Claudia, no hagas caso de las malas intenciones de algunas personas, tu eres una gran persona, q estés muy bien». «Buen programa, muy bonita e inteligente Claudita», fueron parte de los mensajes, según reportó Activa.cl.

Puedes leer también: Impacto en la industria televisiva: El inédito programa al que llegará Claudia Conserva en la TV chilena