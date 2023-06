«Muestran puras we…»: las despiadadas críticas contra Gran Hermano Chile por esta particular razón

El estreno de Gran Hermano Chile ha dejado múltiples reacciones entre los televidentes.

En este contexto, en el episodio de ayer los participantes de este nuevo reality tuvieron la oportunidad de disfrutar de la primera fiesta.

Sin embargo, el capítulo recibió múltiples críticas a través de las redes sociales oficiales de Gran Hermano Chile por una puntual razón.

Las despiadadas críticas contra Gran Hermano Chile

La última publicación que hizo Gran Hermano Chile en Instagram recibió constantes críticas por un particular motivo. Esto se debe principalmente al gran espacio que tienen los panelistas para comentar el reality. Algo que estaría aburriendo a muchos televidentes.

«Dejen ver tranquila el reality porfa sin esos periodistas hablando tonteras mil horas». «Queremos ver la fiesta , no a esos periodistas fomes». «Pueden sacar a los que hablan por favor, que insoportable xddd». «Para la otra no coloquen los panelistas, si uno quiere ver la fiesta, y no gente describiéndola😑». «Saquen a los cotorros no puedo disfrutar la fiestaaaa». «Yapo la fiesta oh, si a nadie le interesa sus cagas de opiniones». «Queremos ver la fiesta porfaaaa! Muestran puras weas». Fueron parte los comentarios.

Sin embargo, este no fue el único motivo de críticas. Según consignó FM2 muchos televidentes expresaron su molestia tras acusar que desde el equipo de Gran Hermano Chile intentaron generar polémica con respecto a la participante Skarleth Labra y su expololo Pailita.

Resulta que durante un momento de la fiesta pusieron el tema «Ultra Solo», el pertenece al reconocido cantante urbano. En este sentido, lo que desencadenó la molestia fue el hecho de que los panelistas estaban muy preocupados con respecto a la racción de la ex del artista de acuerdo a lo informado por el medio ya nombrado.

«Basta de web…a la Skarleth con ‘Ultra solo’, ella es sólo ultra linda y él ultra solo» y «Skarleth no está ni ahí con Pailita, ella vive su vida», son algunas de las reacciones que dejó esta situación de Gran Hermano según informó FM2.