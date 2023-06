«Estuve un poco escondida»: Aylén Milla se confiesa por los efectos de la quimioterapia

Aylén Milla impactó al público unos días atrás, luego de confesar que desde noviembre del 2022 está viviendo con un cáncer de mama triple negativo, para el cual ya está en tratamiento hace unos meses y que por un buen tiempo intentó ocultar.

Pero desde que hizo esta honesta revelación, se ha dedicado a compartir varios detalles de lo que ha sido su vida con esta enfermedad, además de responder a las dudas que muchos de sus seguidores tienen, ya sea por curiosidad o porque recién están atravesando por lo mismo.

Es por lo mismo que en las últimas horas, Aylén Milla compartió unas historias en Instagram, confesando que había estado bastante desaparecida en estos días, confesando que se debía a los efectos de su tratamiento.

Aylén Milla se confiesa sobre los efectos de la quimioterapia

«Me estoy poniendo muy poco makeup (maquillaje), porque tengo la piel todavía super irritada. Tuve una semana en donde estuve un poco escondida, un poquito guardada porque tenía los efectos más fuertes que me pegaron, se me hincharon las piernas, me dolían para caminar, hasta que pasaron» comenzó señalando la argentina.

Siguiendo por esta línea, según lo consignado por La Cuarta, confesó que los dolores físicos no le habían durado mucho, pues pudo tratarlos con medicamentos. «Honestamente me duraron dos días y empezaron a aliviar. El médico me dio las pastillas y ya estamos, así que estamos bien y estaremos mejor».

Para cerrar con esta actualización de su estado de salud, Aylén Milla afirmó que «esta semana, por ahí, es un poquito dura porque estoy esperando resultados, hay que hacerse estudios, un par de cositas, pero ese es mi update».

Hay que recordar que desde que anunció su diagnóstico, la ex chica reality se ha llenado de comentarios de cariño, incluso de figuras con las que ya no es muy cercana, como su ex amiga Oriana Marzoli.