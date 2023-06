«Es un tema…»: Así fue la reacción de Oriana Marzoli al cáncer de Aylén Milla

Hace algunas semanas, Aylén Milla impactó a sus seguidores al revelar que desde noviembre del 2022 está viviendo con cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, por lo que lleva varios meses en tratamiento y cerca de 16 quimioterapias.

Por lo mismo que desde el momento que hizo público su diagnóstico, la argentina recibió miles de mensajes de apoyo de sus seguidores, además que muchos de sus antiguos compañeros de los reality show no dudaron en enviarle todas las buenas vibras.

Es en este contexto que una de las últimas personas en referirse a esta situación es Oriana Marzoli, quien en su momento fue una de las mejores amigas de Aylén Milla, hasta que su amistad se terminó en 2022, tras un altercado relacionado con Gala Caldirola.

Oriana Marzoli se refiere a Aylén Milla

Resulta que a través de la plataforma Mtmad, la española señaló que «muchas personas me han preguntado si le escribí a Aylén… Por supuesto, ¿Cómo no voy a hacerlo?».

«Independientemente de que nosotras ya no tengamos la relación de antes, obviamente le he escrito… por privado. No me hace falta hacerlo público, porque me parece que es un tema muy delicado» continuó Oriana Marzoli, junto con afirmar que «(Le dije que) espero, obviamente, que se recupere y que salga de esta situación tan complicada y muchísimo más fuerte».

Siguiendo por esta línea, la ex chica reality mencionó que «no quiero entrar en detalles, porque me parece que es un tema bastante delicado. Simplemente, espero de corazón que salga todo bien y que se recupere. Y estoy segura de que será así».

«Le envió todas mis fuerzas desde aquí, como ya se lo dije a ella. Por supuesto que me ha contestado y me ha agradecido el mensaje», cerró sobre lo que habló con Aylén Milla tras su diagnóstico.