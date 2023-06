«Horroroso el programa»: Hacen pebre a Claudia Conserva y su hermana por estreno de programa

El pasado lunes, Claudia Conserva volvió con todo a las pantallas de TV+, con el estreno de ‘Claudia Conversa’, el cual llegó a reemplazar a su antiguo programa, ‘Milf’, con un formato muy parecido, pero dejando de lado la idea de enfocarse solo en el público femenino.

Pero al parecer, el público no está tan feliz con este nuevo espacio de conversación y así es como lo demuestran día a día a través de las redes sociales de la animadora, donde en cada registro que sube del programa, la llenan de críticas.

Así es como ocurrió en uno de los últimos posteos que subió Claudia Conserva, pues sus seguidores no tardaron en irse en picada en su contra, asegurando que está cada día más «fome» y que los panelistas no le dan nada interesante.

«Celebramos el ‘Yellow Day’ en @claudiaconversatvmas hablamos de la Ira, cocinamos con la bella @lasalaberta1, la @titigh y sus noticias musicales, el @pollolibre66 con un tema de contingencia sobre los alumnos, @aslanconserva y su ternura, Gilberto Gil más we.. que nunca 😂 y @lafranconserva armando atados y alegando. Hoy elegimos además al ‘Empleado del Mes’ Imperdible», escribió junto a dicha foto.

Aunque sin duda, la que más se llenó de críticas en Fran Conserva, la hermana de la comunicadora, pues la mayoría de los usuarios de redes sociales, no aguantan verla en pantalla y afirman que no debería estar en televisión.

Todas las críticas que recibieron Claudia Conserva y su hermana

«La hermana de la Claudia es una mina amargada, sin brillo propio, sin talento. No pésima»; «Que programa tan fome»; «Lo lamento la hermana no es para la tv»; «Muy fome el programa el otro era mejor»; «No les creo nada»; «Detesto a la hermana de la claudia por eso no veo este programa» y «Hoy lo vi para poder comentar. Primera y última vez fome», es parte de lo que le dejaron.

Aquí te dejamos el posteo que compartió Claudia Conserva en Instagram: