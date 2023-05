«Una super madre»: Arturo Vidal se llena de comentarios sobre Marité Matus en Instagram

Recientemente, te contamos que la relación entre Arturo Vidal y Marité Matus no estaría pasando por su mejor momento, pues desde unos meses atrás que la influencer ha dejado pistas de que su ex no cumpliría como corresponde con su rol de papá.

Es más, cuando le preguntaron si acaso le molestaba ver tantos registros del futbolista carreteando con su polola, mientras ella estaba con sus hijos, aseguró que «¡Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena!! Porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices… la verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar».

Mientras que para el reciente Día de la Madre, sorprendió a sus seguidores al compartir un honesto mensaje sobre lo que es la maternidad. «Ser madre es una tarea inmensamente difícil, sobretodo las que criamos solas… estoy completamente orgullosa de mi, de ser la madre que soy, aunque muchos me han cuestionando mi labor de madre, se lo que soy y lo que valgo para ellos».

Hacen bolsa a Arturo Vidal en posteo con su retoño

Frente a esta situación, es que muchos de los seguidores de Marité Matus han tomado todo el partido por ella, llenando de críticas al King en cada oportunidad que tienen.

Así es como ocurrió unos días atrás, luego de que el jugador saludara a través de Instagram a Monito Vidal, su hijo mayor, en la que subió varias fotitos con el chiquillo, además de un especial mensaje.

«Feliz cumpleaños hijo hermoso Alonsito te amoo con todo mi corazón ❤️ ya son 14 años 🎂🎁🎈🎁🎂 que dios te cuide siempre y te bendiga en todo momento hijo, y lo más importante que sigas siendo un niño feliz y de buen corazón ♥️ como lo Eres» escribió.

Y en cosa de minutos, los usuarios no dudaron en llenarlo de comentarios, cuestionando que no tuviera fotos actuales con el adolescente e incluso que no llegara a su licenciatura a fin de año. Junto con esto, destacaron la gran labor que ha tenido Marité Matus.

«Esa foto es más antigua no tienes una nueva sera porque hace rato no lo ves?»; «Gracias a su mamá es un super niño. Los valores no tienen que ver con el dinero»; «El día de su licenciatura, también era importante 🙌 y usted cómo papá estuvo ausente»; «que niño más lindo! reflejo de la crianza de su madre»; «Felicidades un niño maravilloso, con una super madre que lo guía» y «Felicidades al hijo de Marité Matus que está en todas con él» es parte de lo que dejaron.