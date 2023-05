«Un episodio bien triste en mi vida»: Américo y las terribles consecuencias tras su salida de Grupo Alegría

Américo llegó a las pantallas de Canal 13 y su visita a «De Tú a Tú» de Martín Cárcamo no pasó desapercibida, debido a los complejos episodios de su vida que relató.

El artista nacional se refirió a su infancia, su paternidad a temprana edad, su lucha contra el alcoholismo, los intentos de suicidio de su padre y el suyo.

En esa misma línea, la voz de «Te Vas» repasó su carrera, recordando un duro momentos de su vida tras su salida de Grupo Alegría en 2022.

América recuerda su compleja partida de la agrupación tropical

«El único que salió sin explicación alguna fui yo. Ahí empecé a dar bote. Lo pasé mal, porque nos iba bien, pero yo no estaba preparado. No había ahorrado. Quedé solo en la vida, sin entender qué se venía. No estaba preparado. Ahí empieza un episodio bien triste de mi vida. Hasta la Pepa (su pareja, María Teresa Órdenes) me dejó. Llevábamos años, y me dijo que no podíamos seguir», contó el cantante mediante las pantallas de Canal 13.

Lo anterior provocó que Américo comenzara desde cero , cantando en las calles de Arica y luego en Europa.

«Yo ya no era importante, no tenía nada. Adelgacé, dormí en el suelo y comiendo mal», rememoró el artista nacional.

Tras volver y reconciliarse con su mujer, el intérprete de «Traicionera» llegó a vivir al living de sus suegros y empezó a vender discos piratas en la calle para mantener a sus hijas.

«Fue un tiempo de reinventarme. Me quedé por un largo tiempo solo a cargo de mi hija. La llevaba al colegio, volvía con algo de plata de lo que vendía para darle comida, y así. Iba y venía todo el día, no dormía. Fue bien jodido», relató sobre esa época.

Luego de unos años, empezó a crear su propia música en un estudio casero, hasta que en 2008 consiguió, al fin, pegar en las radios con la canción «El Embrujo».

«Esos son los inicios de Américo», indicó la voz de «La duda», «Me enamoré de ti» y «A llorar a otra parte».