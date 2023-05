Clásico universitario: las fuertes declaraciones del gendarme detenido por la violencia en el estadio

En el marco de lo ocurrido en el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, hubo una detención que llamó la atención más que todas.

Resulta que, según pudo rescatar Radio ADN en uno de sus micrófonos, uno de los presuntos responsables de la violencia en el recinto del sur de Chile era un funcionario de Gendarmería de Chile.

El locutor radial, Alberto Jesús «Trovador» López, captó a este hombre, quien de forma desesperada aseguró que era inocente. Mientras que las acusaciones apuntan contra él, afirmando que él provocó el lanzamiento de bengalas a la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo.

El afligido reclamo del sujeto detenido tras la suspensión del clásico universitario

«Yo no he hecho nada, estaba defendiendo, yo no he hecho nada», comenzó diciendo uno de los principales sospechosos.

«Estaba defendiendo al público, te lo juro por Dios. Oye Trovador, por favor, de verdad, yo estaba defendiendo. Pregúntenle a la gente que estaba ahí, por favor. Soy funcionario de Gendarmería, ¿cómo voy a estar haciendo destrozos?», continuó diciendo el hombre, en conversación con Radio ADN.

Cabe señalar que, según pudo saber nuestra radio hermana, desde fuentes internas de Gendarmería de Chile confirmaron que este sujeto era parte de la institución. Del mismo modo, aseguraron la instrucción de un sumario interno.

Mientras que después que pasó un cierto tiempo, también se pudo conocer la identidad del hombre que reclamó su inocencia de forma desesperada. Él se llama Gerald Miranda y es gendarme segundo en la cárcel Santiago 1.

Igualmente, desde la Delegación Presidencial del Bío Bío afirmar que el polémico hombre que está siendo investigado «fue observado portando y distribuyendo a otros barristas fuegos de artificio que derivaron en la suspensión del encuentro y será puesto a disposición de la fiscalía local de Concepción este lunes».