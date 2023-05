«Parece cazuela de huesos»: Hacen bolsa a Carolina Arregui por juvenil look

Más de 755 mil seguidores tiene Carolina Arregui en su cuenta de Instagram, los que están más que atentos a todos los registros que publica, ya sea de su día a día, su familia y sus próximos proyectos en el mundo de la actuación.

Y a pesar de que tiene una fanaticada fiel que la llena de piropos y aplausos en todas sus publicaciones, en el último tiempo, una gran cantidad de usuarios se ha dedicado a criticarla duramente por su estado físico.

Así es como ocurrió en el último posteo de Carolina Arregui, donde compartió una serie de postales en las que aparece luciendo un juvenil look con un croptop negro, jeans y unos bototos negros, acompañados de un cinturón de tachas y un abrigo en el mismo tono.

«Así me siento… empoderada en el mes de la madre», es el simple mensaje que escribió la actriz junto a las fotitos, las que en poco tiempo alcanzaron más de 11 mil me gusta y decenas de comentarios.

Los pesados comentarios que recibió Carolina Arregui

Tal como te mencionamos antes, aunque sus seguidores no dudaron en piropearla por lo regia que se mantiene a sus 57 años, la mayoría de los comentarios estaban enfocados en lo delgada de luce, mientras que otros cuestionaron que apareciera con un look tan juvenil, afirmando que ya no parece de su edad.

«¿Estás bien?… esa delgadez extrema no es necesaria. Siempre has sido estupenda y una actriz increíble. Cuídate, no te vayas a enfermar»; «Estará rayando la papa»; «Regia y todo pero le falta un poquito más de carne»; «Linda pero muy flakita»; «¡Acepta tus casi 60 años Carito!»; «Parece cazuela de huesos»; «tan linda pero ahora está calavérica»; «Estas muy flaca y no te queda bien…»; «Muy flaca»; «Mm no sé… la veo demasiado delgada…» y «Yo te encuentro hermosa, pero te falta cintura, y tus piernas se ven muy delgadas, quizás una polera más larga y entallada, te verías mas linda, a tu hija se le vería muy bien esa ropa ❤️❤️» es parte de lo que le escribieron.