Chantal Gayoso sorprende con especial revelación: «Soy muy vieja chica para mis cosas»

Este martes en la noche, se estrena un nuevo capítulo de duelos de Aquí se Baila, continúa con la nueva dinámica inaugurada el lunes. Donde los participantes están divididos en dos equipos, ir ganando puntaje con cada duelo ganado, y, al final, el equipo con menos puntaje va completo a la eliminación.

En ese contexto, en uno de esos duelos Tomás y Kike escogerán, respectivamente, enfrentar a la dupla de Chantal Gayoso y Matías Falcón, bailando ‘Can’t be tamed’ de Miley Cyrus, contra Tati Fernández y Diego Espinoza, bailando ‘Jump in the line’ caracterizados como personajes de ‘Beetlejuice’.

Conversando con Sergio Lagos tras su presentación, Chantal se referirá a lo solicitada que estuvo, siendo la primera opción para ingresar a ambos equipos. Al respecto, admitirá que pensaba que ningún equipo la iba a querer elegir, porque pierde siempre en sus duelos.

Chantal Gayoso cuenta cuál es el sueño de su vida

Además, al ser consultada por su amigo Juanfra Matamala, Chantal Gayoso cuenta que ella es chapada a la antigua porque es muy tradicional y sueña con casarse como princesa y tener hijos. «Soy muy vieja chica para mis cosas, un poco tradicional, pero no fome. Mientras la gente de mi edad no quiere tener hijos, yo sueño con tener una familia con hijos, para mí siempre ha sido un sueño», indica la bailarina.

Posteriormente, consultada por la posibilidad de cumplir pronto esos sueños con su novio Thiago Cunha. La joven de 25 años indicará que no está en sus planes inmediatos. «Quiero viajar mucho primero para después hacerme cargo de mis hijos y ser una mamá responsable», dirá.

Hasta anoche, el equipo que iba ganando en puntaje era el de Tomás González, con 2 puntos contra 1 del equipo de Kike Faúndez. Esta noche se verá, en tres nuevos duelos, si esa tendencia se mantiene o no.