«No tengo palabras»: Aylén Milla sube emocionante mensaje por apoyo tras confesar que tiene cáncer

La noche de este miércoles, Aylén Milla impactó a sus seguidores en Instagram, luego de confesar que en noviembre del 2022 la diagnosticaron con cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, por lo que ya lleva 16 quimioterapias.

A través de un video, la argentina comenzó relatando que «quiero abrir mi corazón, este es el momento adecuado, lo guardé en silencio hasta que yo considerada que estaba fuerte».

Junto con mencionar: «Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca».

Como se podía esperar, en tan solo cosa de minutos, Aylén Milla se llenó de comentarios de apoyo no solo de parte de sus seguidores, sino que también de varias figuras del espectáculo, los que le enviaron toda su fuerza y buenas vibras, para que se pueda recuperar lo antes posible y pueda dejar este mal momento atrás.

Y al parecer la ex chica reality no se imaginaba que iba a estar rodeada de tanto amor tras dar a conocer su complejo diagnóstico, pues hace unas horas, compartió un emotivo mensaje, agradeciendo todo el cariño del público.

Las sentidas palabras de Aylén Milla

Por medio de sus historias, Aylén Milla comentó que: «Estoy en Brasil, recién me acuesto en la cama del hotel».

«No me alcanzan los dedos de las manos ni las horas del día para poner like y amor, y responder a cada uno de sus mensajes como me gustaría hacerlo. Pero quiero decirles que intento leer todos, que estoy demasiado agradecida por el amor que estoy recibiendo. Jamás me esperaba tanto de un video que subí, el cual dudé mucho de contar mi cáncer» continuó.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Gracias, gracias, gracias eternamente! Que todo el amor se les devuelva por mil. Me dan mucha fortaleza y fuerza, no me lo esperaba lo juro. Es demasiado, me llega y me emociona».

«Desde Chile hasta España y muchos países más. Estoy con mucho amor en mi pecho, y mis células lo agradecen llenarse de amor para sanarse. Es hora de recibir solo amor. Gracias no tengo palabras».