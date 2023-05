«Te sirva para ser más humilde»: Indignación por feo mensaje de Pilar Ruiz a Aylén Milla

Este miércoles, Aylén Milla impactó a sus seguidores, luego de confirmar en Instagram que la diagnosticaron con cáncer de mama. Aprovechando de contar más detalles de lo que ha sido su vida desde que se enteró que padece esta enfermedad.

«Quiero abrir mi corazón, este es el momento adecuado, lo guardé en silencio hasta que yo considerada que estaba fuerte», comenzó relatando la ex chica reality en un video de unos 12 minutos.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca».

Como era de esperar, en solo cosa de minutos, Aylén Milla recibió cientos de mensajes de apoyo en los que le entregan todas su buenas energías para que tenga una pronta recuperación y el cáncer se convierta tan solo en un mal recuerdo.

Pero entre todos los cariñosos mensajes que recibió la argentina por parte de sus colegas, hubo uno que no cayó para nada bien. Pues resulta que Pilar Ruiz aprovechó de escribirle que con esta situación podría aprender a ser «más humilde».

«¡¡Qué mal lo que estás viviendo !!! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento y ánimo eres joven y puedes salir de esta situación», son las palabras de la colombiana.

Las redes sociales destrozan a Pilar Ruiz

Sin duda que el comentario de Pilar Ruiz para Aylén Milla le cayó como patada en la guata a muchos, por lo que en cosa de horas, ya tenía más de mil respuestas en la que lo más finito que le dijeron es «ridícula» y aquí te traemos algunos de ellos.

«Weona desubicada, preocúpate de los tuyos y deja tu rabia a un lado, ridícula»; «que comentario más incensario, quizás como era tú entonces que te paso tremendo incidente y sola 🙄 vez aveces mejor no opinar ☺️»; «hablando de humildad 😹 JAJAJAJAJ que hipócrita cariño»; «en estos momentos no necesita esa energía, todos ha cometido errores tu también tienes un pasado y solo te apoyaron cuando tuviste un accidente. Empatia y humanidad 🙄».

Mientras que otros escribieron: «mejor cierra la boquita, ese comentario pasivo agresivo con tanto odio disfrazado, de verdad que dolor leer este tipo de mensajes»; «deberías de haber omitido tu comentario, en una situación así la persona que busca? Amor, cariño, comprensión … no tu comentario diciendo cosas que no van al caso.Se más cuidadosa al escribir, si no vas entregar nada bueno!».

«No te sirvió de nada la oportunidad que te dio la vida de nuevo, parece q con el accidente te quedaron más sueltas las neuronas 3stúpid4 insensible» y «que pena tu comentario, una persona poco humilde no recibe tanto amor como lo está recibiendo… a la que le falta humildad es a ti. Ridícula», es parte de los mensajes que le dejaron.

Se debe mencionar que al momento de la publicación de esta nota, el comentario de Pilar Ruiz ya no aparece disponible.