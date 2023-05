La brutal respuesta de Ignacia Michelson a pesado comentario: «Era responderle no humillarlo»

Desde que comenzó su romance oficial con Marcianeke, Ignacia Michelson no ha dudado en subir una serie de fotitos junto a su amorcito, demostrando lo enamorados que están, dejando la grande entre los fanáticos de la pareja.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la chiquilla subiera una sensual postal en la que aparece posando junto al cantante urbano, en la que aparecen solo usando pequeños conjuntos de lencería.

Para acompañar la publicación, Ignacia escribió una frase del reconocido escritor Charles Bukowski. «Entiéndanos No somos cómo un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma».

Ignacia Michelson se manda brutal defensa

Obviamente que al poco tiempo recibieron más de 120 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. A pesar de que la mayoría era piropeando a la pareja por lo lindos que se ven juntos, un desubicado usuario no dudó en burlarse de la también DJ.

Resulta que el sujeto le escribió: «Cuando hay leído un libro (sic)», sin imaginarse que la propia Ignacia Michelson saldría a contestarle con un mensaje que sin duda lo dejó calladito.

«La verdad que me encanta leer. Estudié derecho, así que tuve que leer más que tú en toda tu vida» fue la simple respuesta de la chica reality que dejó la escoba entre sus seguidores, los que de inmediato salieron a defenderla y a burlarse del usuario.

Algunos de los comentarios que le dejaron dicen: «‘Cuando hay’ jajajajaj parece que por acá tampoco leen mucho»; «por lo que veo tú tampoco»; «quedaste troleado»; «por qué la gente siempre habla del otro sin saber?»; «el po, el que lee todos los días con ese «hay» deja clarito que ni siquiera sabes escribir»; «buena respuesta» y «era responderle no humillarlo».

Hay que recordar que efectivamente Ignacia Michelson estudió derecho, es más, cuando ingresó al reality Resistiré en 2019, estaba cursando el quinto año de la carrera, la cual terminó, pero prefirió no ejercer para seguir con su carrera en el espectáculo.