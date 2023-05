«Son tal para cual»: Ignacia Michelson y Marcianeke sacan suspiros con sensual fotito en lencería

Ya te hemos contado que Ignacia Michelson y Marcianeke, rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, gracias a lo enamorados que se ven en todas sus publicaciones y lo normal que viven su romance en el día a día.

Es en este contexto que recientemente la ex chica reality dejó la grande entre sus fanáticos, luego de compartir una sensual fotito en la que aparece posando junto a su amorcito, donde solo se lucen en ropa interior.

Para acompañar el registro, Ignacia Michelson escribió una frase del escritor Charles Bukowski, además de etiquetar a Marcianeke. «Entiéndanos No somos cómo un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma».

Como se podía esperar, el posteo recibió más de 116 mil me gusta en cosa de horas, además de cientos de comentarios de sus seguidores, los que no pueden más con la ternura de la pareja, quedando vueltos locos con lo lindos que se ven juntos.

«Bella pareja ❤️ y el físico da lo mismo mientras se respeten y se amen todo perfecto»; «Como me encanta esta pareja!! Que duren por siempre!»; «me encantan»; «Digan lo que digan ella le ha hecho muy bien»; «Me encantan ellos dos son tal para cual amo sus locuras»; «Les hace muy bien el uno al otro» y «Quiéranse mucho nomás», es parte de lo que les dejaron.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Ignacia Michelson y Marcianeke?

Hace un tiempo, la ex chica reality hizo un live de Instagram donde comentó que «Yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto para mí fue un tema», dejando claro que en un principio igual le complicó salir con alguien que fuera menor que ella.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson confesó el motivo por el que decidió formalizar su relación con el chiquillo. «Pero al final mi misma mamá me dijo ‘Wey tienes que estar con la persona que te hace feliz’. Y él me hace feliz».