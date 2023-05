La dramática historia de abuso y conflicto familiar de Karen Bejarano

Para la celebración del Día de la Madre, Karen Bejarano decidió compartir una fuerte reflexión, en la que se lanzó en contra de su mamá, acusándola de dejarla de lado, cuado estaba pasando por uno de sus momentos más complejos.

«Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones. Gracias por hacerme sentir pequeña, porque gracias a eso pude rescatar a mi niña interior», es parte de una publicación.

Frente a esto es que su hermana no tardó en salir a responderle, lanzando unos duros cuestionamientos. «Ella insiste en manchar el nombre de mi madre, con mentiras. Sí, mi hermana tiene un problema real con la mentira. No ahondaré en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre».

Y en medio de la complicada situación familiar que está atravesando Karen Bejarano, te contamos cuáles son los orígenes del alejamiento de su familia, además de la fuerte historia de la cantante.

Karen Bejarano habló de su fuerte historia de abuso

En abril pasado, la ex chica Mekano estuvo invitada a Podemos Hablar, donde confesó que fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico, cuando tenía tan solo 9 años, el que se extendió hasta los 14.

«Pasaron muchos años de esto, donde yo evidentemente me callé porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza también hablar del tema y no sentía que hubiese alguien a quien yo pudiese contarle lo que me había pasado o lo que me estaba pasando en ese momento» comentó.

Tras esto, reveló que decidió contarle a su mamá para saber si debía hablarlo con Juan Pedro Verdier, antes de su matrimonio. «Ella me dice que yo no tengo que hablar de esto, porque si no, mi marido puede quizás no tener la mejor reacción y tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mi hijo sin papá».

«Me callé, porque dije ‘si mi mamá me lo dice, tengo que hacerlo’. No cuestioné nada», continuó Karen Bejarano, mencionando que «me casé y seguí viviendo con esta angustia constante que uno cree que lo puede superar, pero no es verdad».

La reacción de su mamá al trauma que sufrió

Por esto, es que mantuvo todo en silencio hasta el 2021, cuando sufrió una crisis de pánico y no pudo esconderlo más. «No sé bien cómo ni por qué, pero comencé a vomitar información y lamentablemente no tuve el apoyo en ese momento que yo esperaba en mi desesperación. Yo esperaba en ese minuto que mi mamá fuera quien me contuviera y ella, lejos de contenerme, comenzó a reprenderme».

A raíz de esta situación, es que Karen Bejarano terminó internada en un centro psiquiátrico para enfrentar el trauma que tenía reprimido. «Cuando salí de la internación, yo creí que mi mamá se iba a quedar conmigo, que iba a estar ahí para mí y no fue así. Se quedó un tiempo, pero después decidió irse y seguir en contacto con la persona que me hizo todo ese daño».

«Ella me dijo que me creyó y me pidió perdón por no darse cuenta, por no estar ahí. Pero sus acciones me demuestran todo lo contrario» se lamentó en la entrevista.