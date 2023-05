Hijo de Palta Meléndez habla de su trabajo con Marcianeke: «Es muy linda persona»

Greco Meléndez es hijo del humorista Juan Carlos ‘Palta’ Meléndez, pero su trabajo no tiene nada que ver con el de su papá, pues se desempeña como A&R (artista y repertorio) de la empresa musical ONErpm, trabajando directamente ni más ni menos que con Marcianeke.

El joven que tiene que estar acompañando y aconsejando al artista, también trabaja con otros representantes del género urbano como Pailita, Standly y Balbi el Chamako, conversó con Las Últimas Noticias, donde confesó lo difícil que resultó llegar al chiquillo.

«Con él estuvimos negociando tres meses. Fue una negociación donde hubo harto dinero de por medio y se debieron generar confianzas de a poco», comenzó relatando a LUN, junto con agregar que «él venía de otra compañía, entonces fueron conversaciones súper largas. Para mí era muy importante que Matías (Marcianeke) cambiara».

Siguiendo por esta línea, Meléndez explicó la importancia de que «cambiara su vida, sus hábitos. Y pucha que ha resultado bien. Es un trabajo que hemos hecho en conjunto, con muchas personas involucradas. Y vaya que ha traído buenos resultados, tanto en su música, su branding y particularmente en su vida y su espíritu. Esto ha sido muy bonito».

«Matías estaba muy consciente de mejorar, fue receptivo total. Hoy Matías está muy bien. Le está yendo increíble y en los shows se ve muy bien. Estamos súper contentos por él» continuó.

La relación de Greco con Marcianeke

Por otro lado, Greco se refirió al vínculo que mantiene con Marcianeke. «Tengo una relación muy cercana con su equipo y con el artista. Te puedo decir que nos podemos tomar unos copetes todos juntos, echar la talla y no hablar de trabajo un rato. Pero siempre es una relación muy profesional, siempre bajo parámetros profesionales».

«No soy el hermano o el mejor de él, no. Soy una persona que simplemente tiene muy buena onda, y está disponible para él y todos mis artistas siempre» agregó sobre el artista.

Además, se refirió a la verdadera personalidad de Marcianeke. «Es muy linda persona. Es una persona muy sensible, introvertida. No es que tenga esa sensibilidad caricaturesca de que si le dices algo que no le gusta, se ofusca y se pone a llorar. Para nada. Es decir, él es una persona un poco más introvertida. Se guarda algunas cosas».

«Pero al mismo tiempo, como te decía, es una persona muy cálida y sobre todo noble. O sea, si tú me dices que te describa a Marcianeke en una palabra, sería noble. Y ojo, que al ser muy tímido, no entrar en confianza de forma inmediata» cerró.