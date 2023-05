El romántico mensaje de Thiago Cunha para Chantal Gayoso: «Tú y yo ya somos uno»

La noche de este martes, se estrena un nuevo capítulo de duelos de ‘Aquí se Baila’, el espacio animado por Sergio Lagos tendrá una nueva eliminación, esta vez al ritmo del chachachá.

Seis parejas son las que se enfrentarán a la opinión del jurado para continuar en el programa. Una de ellas será la compuesta por Chantal Gayoso y Matías Falcón, que bailarán ‘Todo, todo, todo’, de Daniela Romo.

Tras su presentación, la ex ‘Rojo’ será consultada por su triste reacción tras perder el duelo de ayer contra Kike Faúndez, ante lo cual la bailarina sostendrá que fue muy frustrante para ella no ganar, pues sintió que la coreografía le salió muy bien. «Yo siento que en cámara siempre me veo muy dura por cómo hablo, pero es muy real lo que siento», confesará.

El romántico mensaje de Thiago Cunha a Chantal Gayoso

Para subirle el ánimo a Chantal Gayoso, se le mostrará un saludo en video de su novio, Thiago Cunha. «Tú y yo ya somos uno, siento todo lo que sientes, así que sé que la competencia te pone muy nerviosa. Haz todo como siempre haces las cosas, eres brillante y hermosa. Y si no ganas, no importa, yo te llevo a bailar a otras partes», dirá el brasileño en el video.

La bailarina, por su parte, replicará que su pareja es quien ayuda a relajarla ante la intensidad de la competencia. «Thiago es un amor, me apoya 100%. Me dice: ‘Chantal, que tu cabeza no se mueva tanto. No es la muerte si no ganas’. Yo también lo amo mucho», confesará.

Las otras cinco parejas que competirán serán Emmanuel Torres y Francisca Pemara, Tati Fernández y Diego Espinoza, Zagala Salazar y Bastián Retamal, Kurt Carrera y Yenima Muñoz, y Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra. Una de ellas dejará el programa esta noche.