Thiago Cunha y Chantal Gayoso sobre su romance: «No me llamó la atención altiro» En su debut como pareja en 'Aquí se Baila', Chantal Gayoso y Thiago Cunha hablaron de su romance que partió en un espacio similar.

En 2020 se estrenó con bombos y platillos ‘Bailando por un Sueño’, el programa de baile que Canal 13 preparó con todo; a pesar de que por la pandemia no duró mucho al aire, si que dejó una pareja que hasta el día de hoy sigue más que feliz: Thiago Cunha y Chantal Gayoso.

Los tortolitos partieron como simples compañeros en la pista, pero con el pasar de los capítulos el amor tocó su puerta, y hasta el día de hoy mantienen una linda relación. El amor los llevó a competir nuevamente juntos, ahora en la nueva competencia de baile de Canal 13, Aquí se Baila.

«Se conocieron hace dos años en una pista como esta. Ahí, entre canción y canción, nació el amor» lanzó Sergio Lagos para presentar a Thiago Cunha y Chantal Gayoso, quienes se encargaron de estrenar la pista de baile en el capítulo estreno.

El romance de Thiago y Chantal

Luego de la presentación, los bailarines dieron luces de como comenzó el romance entre ellos. Y fue Chantal quién aclaró que “no me llamó la atención altiro”. Mientras que Thiago Cunha complementó: «Pero de ahí, de a poquito, fuimos conversando (…); fue muy difícil la niña».

Respecto a las fortalezas que tendría la pareja, Chantal Gayoso indicó que todo se trata de «la complicidad, la potencia, la fuerza, la energía que proyectamos».

Incluso fue Francisco García-Huidobro quién antes de calificarlos, les recordó su anterior paso por Bailando por un sueño: «¿Quién les dijo que iban a pololear?», les preguntó en primera instancia, dándose el crédito de haberlos «juntado».

«Ustedes me juraron de guata que no, pero se nota que sí. Ahora toda esa distancia que se veía en el Bailando generaba una tensión que hoy no se ve», completó.

Pero al parecer la complicidad no les sirvió tanto en el primer capítulo del programa, ya que Chantal Gayoso y Thiago Cunha perdieron el duelo contra Valentina Roth y su pareja, llegando a la primera situación de eliminación este miércoles.