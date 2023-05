Fran Undurraga se confiesa tras duros momentos: «A veces no me quiero levantar»

En el último tiempo, Fran Undurraga no lo ha pasado para nada bien, pues ha vivido algunas de las semanas más complejas de su vida, tras la inesperada muerte de su papá y la operación a la nariz a la que debió someterse tras tener problemas con la primera que se hizo.

Frente a esto, es que recientemente la ex chica reality conversó con Las Últimas Noticias, donde se confesó sobre cómo lo ha pasado en el último tiempo con relación a estos temas.

«Lo de mi papá me pilló en Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir 15 días de reposo. No pude despedirlo, sólo enterrarlo en Chile. Él falleció en Uruguay y pude llevarme sus cenizas», comenzó relatando Fran Undurraga.

Siguiendo por esta línea, reveló a LUN que «Estoy mal, como nunca había estado en mi vida. Es una sensación tremenda de vacío. A veces tengo días buenos y otros no tan buenos. A veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá. Era el ser que más amaba en este mundo. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo. Su muerte fue heavy».

Fran Undurraga y su operación a la nariz

Junto con esto, Fran Undurraga habló sobre la delicada operación a la nariz que la mantuvo complicada por varias semanas. «Me quedó una columela colgante y una retracción alar. Me arrepiento mucho haberme operado la nariz. Salgo a la calle con mascarillas».

Es más, esta situación mantuvo alejada a la chiquilla de subir contenido de alto calibre a la plataforma Unlok. «Cuesta explotar de nuevo la sensualidad y belleza. Aún no he vuelto con todo, pero lo haré pronto. Primero tengo que sanar. Toqué fondo así que ahora que pasen cosas buenas en mi vida».