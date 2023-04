Prince Royce se luce con el lanzamiento de su nuevo single Me EnRD

Por estos días, Prince Royce está instalado en nuestro país, por su participación como coach en la nueva temporada de The Voice Chile. Lo que no ha alejado de lanzar música nueva, tal como lo demostró en los últimos días, con la llegada de su nueva canción Me EnRD.

Este espectacular single habla de un enamoramiento sorpresivo en RD (República Dominicana). Destacando la melodiosa voz del cantante aunado a su ritmo sensual que además de enamorar. Siendo totalmente irresistible de bailar.

«Me EnRD» la produjo el mismo Prince Royce, junto a D’lesly «Dice» Lora y escrita por Prince Royce, Yonathan «Mickey» Then, Yoel Henríquez, Mango y D’lesly « Dice» Lora.

El video musical estuvo bajo la dirección de Fernando Lugo y se filmó en Santo Domingo, donde se puede apreciar al artista como protagonista, disfrutando un colorido y cálido día en la isla, presente en distintas tomas en el emblemático malecón de la ciudad y en calles pintorescas que retratan la cotidianidad dominicana y la historia de amor que relata esta romántica bachata.

Prince Royce y su paso por la clínica en Chile

Como te contamos, Prince Royce está en nuestro país, participando del programa de talentos de CHV. Pero durante los últimos días no lo pasó muy bien, ya que debió ser internado en la clínica por una fuerte reacción alérgica.

«Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica», comenzó escribiendo el artista dominicano en Instagram, junto a unas postales de cómo quedó.

Siguiendo por esta línea agregó. «Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos».