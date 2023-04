El tenso diálogo de hermana de lanza muerto con JC Rodríguez: «Usted trabaja con cantantes urbanos»

Este lunes 24 de abril se vivió el complejo «funeral narco» de El Mota, un lanza internacional que murió en extrañas circunstancias en Italia. Por lo mismo que en Contigo en la Mañana estuvieron con una cobertura completa en Pedro Aguirre Cerda.

Instancia en la que conversaron con Tabita Gallardo, hermana del fallecido, quien no dudó en lanzar duros comentarios en televisión. «Esta población no es zona roja. Nunca fueron balazos, fueron fuegos artificiales. Acá están atacando a los jóvenes, diciendo que están tomando copete o que son drogadictos».

Tras esto, la mujer se refirió a las quejas de vecinos de la comuna, los que han acusado que no pueden dormir por los ruidos de los fuegos artificiales. «Si no quieren tener problemas, éntrense y cierran la puerta. La señora de mi hermano es italiana, ella no tenía idea que acá no eran permitidos (los fuegos artificiales)».

Siguiendo por esta línea, acusó a Carabineros de una supuesta «agresión», quienes les habrían tirado el carro lanzagua. Frente a lo cual, Julio César Rodríguez intentó explicarle que «los vecinos, la gente, está expuesta durante mes a fuegos artificiales, a balazos. La gente pide más seguridad, no quiere escuchar estas balas en la noche, entonces la policía está empezando a actuar».

«Es un error. ¿Usted encuentra que es normal que agredan a las personas como agreden? Yo lo tomo como agresión. Ustedes no estaban acá y el guanaco empezó (a lanzar agua)», respondió la hermana del lanza fallecido.

Los duros comentarios a Julio César Rodríguez

En ese momento es que la mujer se lanzó con todo en contra de Julio César Rodríguez: «Usted me dijo que habían cantantes urbanos, usted trabaja con cantantes urbanos, usted conoce más allá como son, que vienen de una vulnerabilidad, pero acá no hicieron nada malo. Cantaron».

«Yo no sé qué tienen que ver los cantantes urbanos, no sé, yo los entrevisto, cuento sus historias, pero no sé qué hicieron ahí», le aclaró el animador con relación a los supuestos shows que se realizaron en el sector.

«Usted los conoce, nunca han hablado mal de ti» le insistió Gallardo, a lo que Julio César Rodríguez respondió: «No confundamos a la gente».