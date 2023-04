Naya Fácil responde a críticas por ganar un subsidio: «No saben nada de mi vida»

Naya Fácil ha pasado por duros momentos financieros últimamente. La influencer tiene una millonaria deuda con Servicios de Impuestos Internos (SIII).

A esto se le sumo otro hecho. Ya que la conocida joven recientemente fue objeto de críticas por haber ganado un subsidio estatal para comprar su departamento. Ante esto no se quedó en silencio y respondió tajantemente.

La respuesta de Naya Fácil a las críticas

Primero, explicó que el apoyo estatal le sirvió para pagar una parte de su vivienda, pero que la mayor cantidad de dinero la puso ella. «El Estado me pasó como 9 palos y el departamento me costó como 25. Lo demás todo lo puse yo, de mis ahorros y cosas que tenía» señaló.

Además, a la influencer no le pareció justo que la critiquen por haber recibido un subsidio de 9 millones siendo que ha asegurado que le debe más de 100 millones de pesos al SII.

«Ese depa no valía nada… Obviamente me sirvió, no soy una hueo… mal agradecida, pero no vengan a comparar mis impuestos con ese departamento» agregó.

Naya mencionó que consiguió el subsidio por su descendencia mapuche. Asimismo, aprovecho de explicar que cuando lo solicitó tenía una situación completamente distinta a la de ahora.

«No tenía dónde vivir, qué comer, no tenía dónde pararme. No sabía qué hacer con mi vida. Tenía como 18 o 19 años. Me había venido recién del sur a Santiago» señaló.

Además, la influencer explicó que a pesar de que últimamente ha podido recaudar dinero y tener una buena condición, proviene de la pobreza y ha tenido que hacer un largo recorrido para poder conseguir lo que tiene hasta ahora.

«Ustedes no saben nada de mi vida. Yo vengo de una pobreza extrema, chiquillos. Yo sé lo que es bañarse con agua de río. Vengo de padres mediocres, que no estaban ni ahí con salir adelante. Si ahora estoy un poco mejor es por trabajo netamente mío. Me las he buscado. No pueden juzgar a alguien porque lo ven un poco bien» expresó la joven.